"Майже все брехня": ще одна українка, яка була з Ковальчук у Дубаї, заговорила про трагедію

21-річна Мілена Долганова, одна з учасниць вечірки, після якого українська модель Марія Ковальчук отримала важкі травми, розказала свою версію подій. За словами дівчини, все було зовсім не так, як розповідає постраждала.

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Мілена в розмові з Фокусом заперечила інформацію, яка з’явилась в українських медіа про її вік та громадянство. Вона впевнена, що це робиться навмисно, аби збурити суспільство.

"По-перше, що хочу сказати: майже все, що каже Марія та її мати, — брехня. По-друге, мені не 16 років і я не громадянка РФ, як нещодавно казала Ковальчук. Нащо вона збрехала та назвала мене росіянкою? Щоб мене більше ненавиділи? Я народилася в Києві й більшу частину життя прожила там. Я — громадянка України та пишаюся цим. Хай не брешуть на мене. Наразі я резидент Об’єднаних Арабських Еміратів, живу в Дубаї, навчаюся та працюю тут. Займаюсь маркетингом", — розповідає Мілена.

Розслідування справи

Дівчина стверджує, що Марію Ковальчук ніхто не бив й не знущався, посилаючись на звіт щодо розслідування цієї справи.

"Його копія є у матері Марії Ковальчук, бо вона розсилала документ всім учасникам справи. Однак в інтерв’ю Собчак вона навмисно приховала найсуттєвіші факти розслідування, через які слідству стало очевидно, що ніхто не причетний до травм її доньки", — додає Долганова.

Мілена Долганова розповіла свою версію подій Фото: Фокус

Українка стверджує, що Марія вийшла з номера приблизно о 21:15 без видимих ознак побоїв, і не зверталась за допомогою ані до персоналу, ані на рецепцію, ані до охорони п’ятизіркового готелю.

"Це зафіксовано. Вона вийшла на вулицю одна. І ніхто з готелю за нею не виходив. Це зняли як готельні, так і всі інші камери спостереження. Усі, хто був у номері, з нього не виходили. Є камери біля номера й у ліфтах. На будівництві вона опинилася о 2:09 ночі, тобто через 5 годин. Це підтверджують двоє охоронців будівництва, які проганяли її й доповіли керівництву, що попри неодноразові заборони, потерпіла продовжує спроби проникнути на територію. І коли їй це вдалося, охоронці її шукали, щоб вивести. Де вона була ці 5 годин? Відповідає просто — не пам’ятаю, а її мати цього взагалі не згадує. Як її могли переслідувати 5 годин, якщо будівництво недалеко від готелю, а з номера ніхто не виходив?" — розводить руками Мілена.

Інтерв’ю для Ксенії Собчак

За словами українки, в інтерв’ю Ксенії Собчак не згадується, що є свідки, які бачили, як Марія дерлася по будівельному крану — її начебто ніхто не переслідував.

Марія Ковальчук дала інтерв"ю Ксенії Собчак Фото: YouTube

"Цю справу протягом чотирьох місяців розслідували три різні структури Дубаю: поліція, прокуратура та служба безпеки. І всі вони дійшли висновку — винних немає. Вона зробила це сама. Але для хайпу це не має значення. Потрібен скандал, перегляди й лайки. Тому мати Марії й почала говорити не в Дубаї, де за наклеп суворе покарання, а вже після від’їзду", — впевнена Мілена.

Що сталося того вечора?

Долганова також розповіла, що того вечора всі учасники вечірки спілкувалися без жодної агресії чи погроз — в дружній атмосфері. За її словами, компанія не вживала заборонених речовин.

"До вечора третього дня Марія почала істерику. Говорила, що в неї всередині порожнеча, що їй усе набридло і що більше ніхто її не побачить. Ми не знали, що робити. Вона почала перелазити через огорожу балкона. Коли вона вийшла з номера, всі заспокоїлися, що її деякий час не буде. Думали, повернеться, адже речі й документи залишились у номері. Взяла лише телефон, але нікому так і не зателефонувала", — зазначає Мілена і додає, що Марія була тверезою.

Мілена звинуватили Марію Ковальчук в брехні Фото: Фокус

Відповідаючи на питання про мотиви Ковальчук, вона розводить руками: "Я не знаю, в той день я зустріла її вперше в житті. Для мене — загадка, чому вона це зробила і навіщо намагається робити далі".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

20-річна українська модель Марія Ковальчук зникла 9 березня й понад тиждень не зв’язувалась з близькими. Згодом з’ясувалось, що її знайшли у критичному стані на узбіччі дороги. Повідомлялось, що постраждала перебувала "у незрозумілій істериці" та відвідувала вечірку Porta Potty.

У росЗМІ розказували, що на Ковальчук нібито напали хлопці й дівчата. Мати постраждалої зазначала, що з цими людьми її донька познайомилась на вечірці.

Російська блогерка Тетяна Можегова також розкрила нові деталі справи побиття моделі. Як тепер виявилось, її версія була хибною.