"Ти належиш нам": побита в Дубаї українка вперше розказала, що з нею зробили російські мажори

Марія Ковальчук, модель з OnlyFans, вперше публічно розказала про побиття в готелі ОАЕ. Внаслідок цього вона опинилася в лікарні з важкими переломами. Модель звинувачує в атаці сина донецького бізнесмена.

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20-річна Марія Ковальчук, яка після жорстокого побиття перебуває разом з матір'ю на реабілітації в Норвегії, дала інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак. За словами моделі, вона прилетіла в Дубай у гості до подруги, де в караоке-барі познайомилася з Артемом Папазовим — сином донецького бізнесмена Олега Папазова, який мешкає в ОАЕ.

"Усе було добре, поки наступного дня хлопці не поїхали по алкоголю", — згадує Ковальчук початок кошмару.

Погром у готельному номері

Після вживання спиртного та наркотиків компанія Папазова змінилася до невпізнання. У готельному номері, окрім Артема, перебував 29-річний громадянин Білорусі Олександр Лоптицький, а також дві дівчини — російська блогерка Олександра Мерцалова та українка Мілена Долганова. "Ти належиш нам! Ми будемо робити все, що хочемо!" — саме таке слово почула модель від агресорів.

Артем Папазов і Олександр Лоптицький Фото: YouTube

Марія каже, що намагалася сприймати це як жарт, бо це, на її думку, було дуже дивно й ситуація погіршувалася.

"Вони почали поводитися неадекватно, розбивати пляшки об підлогу. Уся підлога була усипана склом, там було неможливо ходити. Далі почали залякувати, розбивати скло. Після цього вони забрали особисті речі, паспорт", — згадує вона.

Спроба втечі

Коли чоловіки почали проявляти натяк сексуального характеру, Марія категорично відмовилася: "Я не відповідала їм взаємністю, у них через це накопичувалася агресія". Відчуваючи реальну загрозу, дівчина намагалася втекти через балкон до сусідів, щоб попросити допомогу, але її затягнули назад у номер.

Артем Папазов підозрюється в злочині Фото: YouTube

"Поки вони були на балконі, я вибігла з готелю, з номерів. І вони пішли за мною… Я добігла до найближчої будівлі та сховалася там. Це була просто недобудована будівля… Сиділа на поверсі й чула голоси внизу. В один момент мені просто обірвало пам'ять", — розповіла українка про момент нападу.

Деталі розслідування

Ковальчук припускає, що її побили або скинули з висоти. Її наступний спогад — це звернення про допомогу до перехожих, які викликали швидкість та поліцію. Сексуального насильства, за її словами, не було. Українка перенесла кілька складних операцій у дубайській лікарні. Мати постраждалої повідомила, що місцева поліція затримала Артема Папазова та Олександру Мерцалову, але швидко їх відпустила.

Марія Ковальчук зі своєю мамою у Норвегії Фото: YouTube

Українська поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 149 КК України (торгівля людьми). Винним загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Зараз Марія Ковальчук проходить реабілітацію в Норвегії. Вона поступово вчиться ходити самостійно.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

20-річна українська модель Марія Ковальчук зникла 9 березня й понад тиждень не зв’язувалась з близькими. Згодом з’ясувалось, що її знайшли у критичному стані на узбіччі дороги. Повідомлялось, що постраждала перебувала "у незрозумілій істериці" та відвідувала вечірку Porta Potty.

У росЗМІ розказували, що на Ковальчук нібито напали хлопці й дівчата. Мати постраждалої зазначала, що з цими людьми її донька познайомилась на вечірці.

Російська блогерка Тетяна Можегова також розкрила нові деталі справи побиття моделі. Як тепер виявилось, її версія була хибною.