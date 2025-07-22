"Ты принадлежишь нам": избитая в Дубае украинка впервые рассказала, что с ней сделали российские мажоры

Мария Ковальчук, модель из OnlyFans, впервые публично рассказала об избиении в отеле ОАЭ. Вследствие этого она оказалась в больнице с тяжелыми переломами. Модель обвиняет в атаке сына донецкого бизнесмена.

Related video

20-летняя Мария Ковальчук, которая после жестокого избиения находится вместе с матерью на реабилитации в Норвегии, дала интервью российской журналистке Ксении Собчак. По словам модели, она прилетела в Дубай в гости к подруге, где в караоке-баре познакомилась с Артемом Папазовым — сыном донецкого бизнесмена Олега Папазова, который живет в ОАЭ.

"Все было хорошо, пока на следующий день ребята не поехали за алкоголем", — вспоминает Ковальчук начало кошмара.

Погром в гостиничном номере

После употребления спиртного и наркотиков компания Папазова изменилась до неузнаваемости. В гостиничном номере, кроме Артема, находился 29-летний гражданин Беларуси Александр Лоптицкий, а также две девушки — российская блогерша Александра Мерцалова и украинка Милена Долганова. "Ты принадлежишь нам! Мы будем делать все, что хотим!" — именно такое слово услышала модель от агрессоров.

Артем Папазов и Александр Лоптицкий Фото: YouTube

Мария говорит, что пыталась воспринимать это как шутку, потому что это, по ее мнению, было очень странно и ситуация ухудшалась.

"Они начали вести себя неадекватно, разбивать бутылки об пол. Весь пол был усыпан стеклом, там было невозможно ходить. Далее начали запугивать, разбивать стекла. После этого они забрали личные вещи, паспорт", — вспоминает она.

Попытка побега

Когда мужчины начали проявлять намек сексуального характера, Мария категорически отказалась: "Я не отвечала им взаимностью, у них из-за этого накапливалась агрессия". Чувствуя реальную угрозу, девушка пыталась убежать через балкон к соседям, чтобы попросить помощь, но ее затащили обратно в номер.

Артем Папазов подозревается в преступлении Фото: YouTube

"Пока они были на балконе, я выбежала из отеля, из номеров. И они пошли за мной... Я добежала до ближайшего здания и спряталась там. Это было просто недостроенное здание... Сидела на этаже и слышала голоса внизу. В один момент мне просто оборвало память", — рассказала украинка о моменте нападения.

Детали расследования

Ковальчук предполагает, что ее избили или сбросили с высоты. Ее следующее воспоминание — это обращение о помощи к прохожим, которые вызвали скорость и полицию. Сексуального насилия, по ее словам, не было. Украинка перенесла несколько сложных операций в дубайской больнице. Мать пострадавшей сообщила, что местная полиция задержала Артема Папазова и Александру Мерцалову, но быстро их отпустила.

Мария Ковальчук со своей мамой в Норвегии Фото: YouTube

Украинская полиция начала уголовное производство по статье 149 УК Украины (торговля людьми). Виновным грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Сейчас Мария Ковальчук проходит реабилитацию в Норвегии. Она постепенно учится ходить самостоятельно.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

20-летняя украинская модель Мария Ковальчук исчезла 9 марта и более недели не связывалась с близкими. Впоследствии выяснилось, что ее нашли в критическом состоянии на обочине дороги. Сообщалось, что пострадавшая находилась "в непонятной истерике" и посещала вечеринку Porta Potty.

В росСМИ рассказывали, что на Ковальчук якобы напали парни и девушки. Мать пострадавшей отмечала, что с этими людьми ее дочь познакомилась на вечеринке.

Российская блогерша Татьяна Можегова также раскрыла новые детали дела избиения модели. Как теперь оказалось, ее версия была ложной.