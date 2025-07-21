Украинка, которую нашли в критическом состоянии в Дубае, дала интервью Собчак (видео)

20-летняя Мария Ковальчук признала, что зарабатывала на OnlyFans и перед своим загадочным исчезновением проводила время с компанией малознакомых мужчин. Часть событий она не помнит, однако убеждена, что с высоты не прыгала.

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Модель рассказала, что прилетела в Дубай к подругам и находилась там неделю. Она планировала снять "хороший контент", посетить местные заведения и сделать фотосессию. Затем, как известно из интервью на YouTube-канале "Осторожно: Собчак" от 21 июля, подруги улетели в Россию.

Ковальчук признала, что ради денег создавала контент для OnlyFans, и зарабатывала на этом примерно 2-3 тысячи долларов в месяц. Она жила в отеле и должна была возвращаться в Таиланд, но проспала рейс. За день до трагедии девушка стояла с чемоданами в отеле, когда встретила парня, с которым накануне познакомилась в караоке и обменялась контактами.

"Он был один тогда, то есть без компании. Просто сидел в телефоне за барной стойкой, вот, и мы разговорились", — вспомнила украинка.

Во время второй, случайной встречи новый знакомый уже был с компанией и предложил помощь. У Марии закончилась бронь номера, поэтому он предложил пройти к себе и оттуда договориться о совместном вылете в Таиланд бизнес-джетом. По словам пострадавшей, молодые люди были "полутрезвыми", ведь приехали с вечеринки. Однако в течение суток общение в номере проходило "нормально", в частности молодые люди обсуждали предстоящую поездку.

Ковальчук чувствовала себя настолько безопасно, что позвонила маме и заверила, что с ней все хорошо. Первые сутки в номере также находились Милена Долганова и Александра Мерцало, которые были подругами.

"Все было хорошо до момента, когда на следующий день ребята не поехали за алкоголем. Просто резко подорвались и поехали за выпивкой", — подчеркнула модель.

Когда компания начала пить крепкий алкоголь, ребята стали агрессивно себя вести. Все началось с толкотни и неприятных шуток, потом они начали разбивать бутылки, и поэтому пол был усыпан стеклом. После запугиваний у Марии отобрали личные вещи, в том числе паспорт. Александра ушла из отеля в платье украинки, хотя та протестовала.

"Они хотели, чтобы я осталась в номере", — отметила Ковальчук, уточнив, что ей намекали на действия сексуального характера.

Взаимностью Мария не отвечала, и агрессия только росла. Ей было страшно, и девушка не знала, что делать. Когда Александра ушла, в номере оставались четверо — двое девушек и двое парней.

"Они начали уже серьезно меня пугать. То есть я понимала, что что-то ненормальное происходит. Я попыталась вырваться на балкон к соседям, чтобы попросить о помощи. Меня затянули обратно Артем и Александр", — рассказала украинка.

Пока молодые мужчины были на балконе, она убежала из номера и отеля, но слышала, как ее преследовали. Испуганная девушка добежала до ближайшего здания и спряталась там, это был недострой. Она вспомнила, как слышала, что преследователи были где-то рядом. Что происходило дальше, Ковальчук уже не помнит. Она предположила, что получила удар по голове.

"Следующая сцена — я помню, что я просила о помощи проезжавшую мимо машину, которая остановилась уже и вызвала "скорую" с полицией. Я была в гостиничном халате", — описала пострадавшая.

Она подозревает, была избитой или сброшенной с высоты, следов сексуального насилия не обнаружили. Мария предположила, что парни пошли на это, чтобы она не могла рассказать о пережитом. С ее слов, они говорили о том, что девушка им принадлежит и будет делать все, что они захотят. Также она не исключает, что причиной было сочетание алкоголя и наркотиков.

Ковальчук объяснила, что вероятные нападавшие живут в Дубае, и подобные вечеринки — это их образ жизни. Они нигде не работают и не учатся, Артем имеет состоятельного отца.

Напомним, 20-летняя украинская модель Мария Ковальчук исчезла 9 марта и более недели не связывалась с близкими. Впоследствии выяснилось, что ее нашли в критическом состоянии на обочине дороги. Сообщалось, что пострадавшая находилась "в непонятной истерике" и посещала вечеринку Porta Potty.

В росСМИ передавали, что на Ковальчук якобы напали парни и девушки. Мать пострадавшей отмечала, что с этими людьми ее дочь познакомилась на вечеринке.