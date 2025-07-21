Українка, яку знайшли у критичному стані в Дубаї, дала інтерв'ю Собчак (відео)

20-річна Марія Ковальчук визнала, що заробляла на OnlyFans та перед своїм загадковим зникнення проводила час з компанією малознайомих чоловіків. Частину подій вона не пам’ятає, однак переконана, що з висоти не стрибала.

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Модель розповіла, що прилетіла у Дубай до подруг і перебувала там тиждень. Вона планувала зняти "гарний контент", відвідати місцеві заклади та зробити фотосесію. Потім, як відомо з інтерв’ю на YouTube-каналі "Осторожно: Собчак" від 21 липня, подруги полетіли у Росію.

Ковальчук визнала, що заради грошей створювала контент для OnlyFans, і заробляла на цьому приблизно 2-3 тисячі доларів у місяць. Вона жила у готелі й мала повертатись у Таїланд, але проспала рейс. За день до трагедії дівчина стояла з валізами у готелі, коли зустріла хлопця, з яким напередодні познайомилася в караоке та обмінялася контактами.

"Він був один тоді, тобто без компанії. Просто сидів у телефоні за барною стійкою, от, і ми розговорилися", — згадала українка.

Під час другої, випадкової зустрічі новий знайомий вже був з компанією і запропонував допомогу. У Марії закінчилася бронь номера, тож він запропонував пройти до себе і звідти домовитись про спільний виліт у Таїланд бізнес-джетом. Зі слів постраждалої, молоді чоловіки були "напівтверезими", адже приїхали з вечірки. Однак протягом доби спілкування у номері проходило "нормально", зокрема молоді люди обговорювали майбутню поїздку.

Ковальчук відчувала себе настільки безпечно, що зателефонувала мамі й запевнила, що з нею усе добре. Першу добу у номері також перебували Мілена Долганова та Олександра Мерцало, які були подругами.

"Все було добре до моменту, коли наступного дня хлопці не поїхали за алкоголем. Просто різко підірвалися та поїхали за випивкою", — підкреслила модель.

Коли компанія почала пити міцний алкоголь, хлопці стали агресивно поводитись. Все почалось зі штовханини та неприємних жартів, потім вони почали розбивати пляшки, і через це підлога була всипана склом. Після залякувань у Марії відібрали особисті речі, в тому числі паспорт. Олександра пішла з готелю у сукні українки, хоча та протестувала.

"Вони хотіли, щоб я залишилась у номері", — зазначила Ковальчук, уточнивши, що їй натякали на дії сексуального характеру.

Взаємністю Марія не відповідала, і агресія лише росла. Їй було страшно, і дівчина не знала, що робити. Коли Олександра пішла, у номері залишалися четверо — двоє дівчат і двоє хлопців.

"Вони почали вже серйозно мене лякати. Тобто я розуміла, що щось ненормальне відбувається. Я спробувала вирватись на балкон до сусідів, щоб попросити про допомогу. Мене затягнули назад Артем і Олександр", — розповіла українка.

Поки молоді чоловіки були на балконі, вона втекла з номера й готелю, але чула, як її переслідували. Перелякана дівчина добігла до найближчої будівлі й сховалась там, це була недобудова. Вона згадала, як чула, що переслідувачі були десь поряд. Що відбувалося далі, Ковальчук вже не пам’ятає. Вона припустила, що отримала удар по голові.

"Наступна сцена — я пам’ятаю, що я просила про допомогу машину, що проїжджала повз, яка зупинилась вже і викликала "швидку" з поліцією. Я була в готельному халаті", — описала постраждала.

Вона підозрює, була побитою або скинутою з висоти, слідів сексуального насильства не виявили. Марія припустила, що хлопці пішли на це, щоб вона не могла розповісти про пережите. З її слів, вони говорили про те, що дівчина їм належить і робитиме все, що вони захочуть. Також вона не виключає, що причиною було поєднання алкоголю та наркотиків.

Ковальчук пояснила, що ймовірні нападники живуть у Дубаї, й подібні вечірки — це їхній спосіб життя. Вони ніде не працюють та не навчаються, Артем має заможного батька.

Нагадаємо, 20-річна українська модель Марія Ковальчук зникла 9 березня й понад тиждень не зв’язувалась з близькими. Згодом з’ясувалось, що її знайшли у критичному стані на узбіччі дороги. Повідомлялось, що постраждала перебувала "у незрозумілій істериці" та відвідувала вечірку Porta Potty.

У росЗМІ передавали, що на Ковальчук нібито напали хлопці й дівчата. Мати постраждалої зазначала, що з цими людьми її донька познайомилась на вечірці.