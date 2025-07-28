"Почти все ложь": еще одна украинка, которая была с Ковальчук в Дубае, заговорила о трагедии

21-летняя Милена Долганова, одна из участниц вечеринки, после которого украинская модель Мария Ковальчук получила тяжелые травмы, рассказала свою версию событий. По словам девушки, все было совсем не так, как рассказывает пострадавшая.

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Милена в разговоре с Фокусом опровергла информацию, которая появилась в украинских медиа о ее возрасте и гражданстве. Она уверена, что это делается нарочно, чтобы разозлить общество.

"Во-первых, что хочу сказать: почти все, что говорит Мария и ее мать, — ложь. Во-вторых, мне не 16 лет и я не гражданка РФ, как недавно говорила Ковальчук. Зачем она солгала и назвала меня россиянкой? Чтобы меня больше ненавидели? Я родилась в Киеве и большую часть жизни прожила там. Я — гражданка Украины и горжусь этим. Пусть не врут на меня. Сейчас я резидент Объединенных Арабских Эмиратов, живу в Дубае, учусь и работаю здесь. Занимаюсь маркетингом", — рассказывает Милена.

Расследование дела

Девушка утверждает, что Марию Ковальчук никто не бил и не издевался, ссылаясь на отчет по результатам расследования этого дела.

"Его копия есть у матери Марии Ковальчук, потому что она рассылала документ всем участникам дела. Однако в интервью Собчак она намеренно скрыла самые существенные факты расследования, из-за которых следствию стало очевидно, что никто не причастен к травмам ее дочери", — добавляет Долганова.

Милена Долганова рассказала свою версию событий Фото: Фокус

Украинка утверждает, что Мария вышла из номера примерно в 21:15 без видимых признаков побоев, и не обращалась за помощью ни к персоналу, ни на рецепцию, ни к охране пятизвездочного отеля.

"Это зафиксировано. Она вышла на улицу одна. И никто из отеля за ней не выходил. Это сняли как гостиничные, так и все другие камеры наблюдения. Все, кто был в номере, из него не выходили. Есть камеры возле номера и в лифтах. На стройке она оказалась в 2:09 ночи, то есть через 5 часов. Это подтверждают двое охранников стройки, которые прогоняли ее и доложили руководству, что несмотря на неоднократные запреты, потерпевшая продолжает совершать попытки проникнуть на территорию. И когда ей это удалось, охранники ее искали, чтобы вывести. Где она была эти 5 часов? Отвечает просто — не помню, а ее мать этого вообще не вспоминает. Как ее могли преследовать 5 часов, если строительство недалеко от отеля, а из номера никто не выходил?" — разводит руками Милена.

Интервью для Ксении Собчак

По словам украинки, в интервью Ксении Собчак не упоминается, что есть свидетели, которые видели, как Мария карабкалась по строительному крану — ее якобы никто не преследовал.

Мария Ковальчук дала интервью Ксении Собчак Фото: YouTube

"Это дело в течение четырех месяцев расследовали три разные структуры Дубая: полиция, прокуратура и служба безопасности. И все они пришли к выводу — виновных нет. Она сделала это сама. Но для хайпа это не имеет значения. Нужен скандал, просмотры и лайки. Поэтому мать Марии и начала говорить не в Дубае, где за клевету суровое наказание, а уже после отъезда", — уверена Милена.

Что случилось в тот вечер?

Долганова также рассказала, что в тот вечер все участники вечеринки общались без всякой агрессии или угроз — в дружеской атмосфере. По ее словам, компания не употребляла запрещенных веществ.

"К вечеру третьего дня Мария начала истерику. Говорила, что у нее внутри пустота, что ей все надоело и что больше никто ее не увидит. Мы не знали, что делать. Она начала перелезать через ограждение балкона. Когда она вышла из номера, все успокоились, что ее некоторое время не будет. Думали, вернется, ведь вещи и документы остались в номере. Взяла только телефон, но никому так и не позвонила", — отмечает Милена и добавляет, что Мария была трезвой.

Милена обвинили Марию Ковальчук во лжи Фото: Фокус

Отвечая на вопрос о мотивах Ковальчук, она разводит руками: "Я не знаю, в тот день я встретила ее впервые в жизни. Для меня — загадка, почему она это сделала и зачем пытается делать дальше".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

20-летняя украинская модель Мария Ковальчук исчезла 9 марта и более недели не связывалась с близкими. Впоследствии выяснилось, что ее нашли в критическом состоянии на обочине дороги. Сообщалось, что пострадавшая находилась "в непонятной истерике" и посещала вечеринку Porta Potty.

В росСМИ рассказывали, что на Ковальчук якобы напали парни и девушки. Мать пострадавшей отмечала, что с этими людьми ее дочь познакомилась на вечеринке.

Российская блогерша Татьяна Можегова также раскрыла новые детали дела избиения модели. Как теперь оказалось, ее версия была ложной.