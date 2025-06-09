"Такого еще не видели": на популярном курорте к людям из моря вышел крокодил (фото)

В мексиканском Пуэрто-Вальярта туристы стали свидетелями необычной сцены: огромная рептилия неторопливо прогулялась по песку и искупалась в море, не обращая внимания на толпу напуганных отдыхающих.

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Об этом инциденте написало издание CPS Noticias.

Люди на пляже курортного городка на западе Мексики наблюдали удивительную картину: большой крокодил спокойно направлялся к берегу среди белого дня.

Необычный гость на пляже

Крокодил вел себя спокойно, игнорируя присутствие десятков людей вокруг. Он неторопливо передвигался по песку, а затем искупался в воду. Очевидцы держали безопасную дистанцию.

"Крокодил ходил среди нас, как обычный турист, который наслаждается днем на пляже. Мы такого еще не видели", — рассказали местные жители. Один из свидетелей пошутил: "Похоже, он уже поел. Надо было подождать час перед купанием". Другой добавил: "Мексика действительно привлекает туристов отовсюду".

Как это могло произойти

Пляж расположен вблизи устья реки Питиллал, где водятся крокодилы. Эксперты объясняют появление рептилий ограничением их привычных мест обитания и увеличением количества осадков.

Это уже второй подобный случай за месяц. 12 мая другого крокодила также заметили на городском пляже. Туристы кормили его возле реки.

Туристы заметили на пляже крокодила Фото: TikTok

Некоторые местные жители начали волноваться. "Пляж должны были бы закрыть, чтобы забрать крокодила — это представляло опасность для всех", — отметил один из жителей.

Местные власти напоминают гражданам, что необходимо соблюдать безопасное расстояние от диких зверей, ведь последствия могут быть непрогнозируемыми, а часто — фатальными.

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