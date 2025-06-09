"Такого еще не видели": на популярном курорте к людям из моря вышел крокодил (фото)
В мексиканском Пуэрто-Вальярта туристы стали свидетелями необычной сцены: огромная рептилия неторопливо прогулялась по песку и искупалась в море, не обращая внимания на толпу напуганных отдыхающих.
Об этом инциденте написало издание CPS Noticias.
Люди на пляже курортного городка на западе Мексики наблюдали удивительную картину: большой крокодил спокойно направлялся к берегу среди белого дня.
Необычный гость на пляже
Крокодил вел себя спокойно, игнорируя присутствие десятков людей вокруг. Он неторопливо передвигался по песку, а затем искупался в воду. Очевидцы держали безопасную дистанцию.
"Крокодил ходил среди нас, как обычный турист, который наслаждается днем на пляже. Мы такого еще не видели", — рассказали местные жители. Один из свидетелей пошутил: "Похоже, он уже поел. Надо было подождать час перед купанием". Другой добавил: "Мексика действительно привлекает туристов отовсюду".
Как это могло произойти
Пляж расположен вблизи устья реки Питиллал, где водятся крокодилы. Эксперты объясняют появление рептилий ограничением их привычных мест обитания и увеличением количества осадков.
Это уже второй подобный случай за месяц. 12 мая другого крокодила также заметили на городском пляже. Туристы кормили его возле реки.
Некоторые местные жители начали волноваться. "Пляж должны были бы закрыть, чтобы забрать крокодила — это представляло опасность для всех", — отметил один из жителей.
Местные власти напоминают гражданам, что необходимо соблюдать безопасное расстояние от диких зверей, ведь последствия могут быть непрогнозируемыми, а часто — фатальными.
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