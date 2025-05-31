Неуважна жінка плавала в океані, не помітивши, що відбувається позаду неї (фото)

Туристка Міранда Шарп із США не знала про використання системи "чорних прапорців" безпеки на пляжах Мексики й залізла у воду, де могли бути крокодили.

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Ця історія викликала резонанс у TikTok.

Відпочинок на пляжах Рив'єри Мая в Мексиці обернувся для мандрівниці несподіваним відкриттям. Виявилось, що вона плавала в потенційно небезпечних водах поруч з рептиліями.

У місцевій системі попередження "чорний прапорець" означає найвищий рівень небезпеки, сигналізуючи про те, що пляж фактично закритий. Зазвичай це стосується сильних течій, високих хвиль або штормів, але в цьому випадку причиною виявилися крокодили.

Значення чорних прапорців

"Чесно кажучи, нам довелося запитувати про значення цього прапорця у персоналу з найближчого готелю. З'ясували, що це через крокодилів, тому налякані вийшли з води", — пояснила туристка.

Серед інших потенційних загроз у тому районі — бичачі акули, південні скати та мурени.

Жінка не знала, що означає чорний прапор Фото: TikTok

Разом з тим, варто зауважити, що чорні прапорці зазвичай сигналізують про небезпечні умови у воді, а не про дику природу. Попередження про хижаків в тамтешніх широтах зазвичай позначаються фіолетовими або білими прапорами.

Думки глядачів

У коментарях в TikTok люди почали активно обговорювати побачене в кадрі.

"Чорний прапор означає, що у воді не можна плавати", — написав один користувач;

"Хм, я єдина, хто не знав, що існує таке поняття, як чорний прапор?" — поцікавилась інша глядачка;

Ще хтось додав: "Обов'язково мають бути знаки. Те, що місцеві жителі знають, що означають ці прапорці, не означає, що в курсі всі інші".

Одна з учасниць обговорення поділилася схожим досвідом під час відпустки у Мексиці: "Ми з чоловіком під час медового місяця в Мексиці не звертали уваги на прапор. Місцеві застерігали: "Ні, крокодили у воді". У них є прапор для цього. Ми навіть не знали, що вони водяться у Мексиці".

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