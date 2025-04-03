Жінка знайшла старе відео з "випадковим хлопцем" на фоні, а потім придивилась уважніше (фото)

30-річна Одрі Робертс з США, переглядаючи галерею свого телефону та видаляючи старі файли, натрапила на відео, зняте її найкращою подругою Еббі під час одного спортивного заходу. Придивившись уважніше, вона помітила на задньому плані чоловіка, який згодом став її нареченим.

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Про цю історію жінка розповіла у TikTok.

"Вона ще не знає цього, але випадковий хлопець, який дивиться на неї на задньому плані відео, зрештою стане її нареченим. Вона кине свою роботу і поїде з ним через увесь світ", — написала Робертс у своєму дописі, який зібрав 4,6 мільйона вподобайок.

Неймовірний збіг

Робертс була вкрай вражена таким збігом.

"Я була шокована, коли побачила Ітана на відео. Одразу надіслала йому повідомлення: "Боже мій, подивись на дату, це було ще до того, як ми познайомилися", — розповіла вона.

Пара не пам'ятає, щоб помітила одне одного тієї ночі, але доля мала на них інші плани. Через три місяці після зйомки цього відео вони познайомилися в ресторані, де Одрі прийшла відвідати подругу. Ітан, бувши другом її (подруги) нареченого, попросив контакт чарівної незнайомки в Instagram.

"До того моменту я не вірила у вислів "кохання трапляється тоді, коли його найменше очікуєш", тому що я справді не думала, що зустріну любов всього свого життя і що це переросте в такі особливі стосунки", — зізнається Робертс.

Кардинальні зміни у житті

Відтоді їхнє життя кардинально змінилося. Одрі, медсестра з семирічним стажем, прийняла сміливе рішення про переїзд. Коли Ітан вирішив оселитися в Європі для продовження хокейної кар'єри, вона залишила стабільну роботу та вирушила з ним у Будапешт.

"Я ніколи не забуду той останній ранок, коли йшла з роботи після нічної зміни, знаючи, що ось-ось переїду в іншу країну до кохання всього мого життя", — згадує Одрі.

Сьогодні пара насолоджується життям у Будапешті, разом подорожуючи світом. Нещодавно закохані заручилися.

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