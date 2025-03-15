Туристка зробила "ідеальне фото" в потягу: після цього її життя змінилось назавжди

Дії жінки викликали палкі дебати про безпеку подорожей у соціальних мережах на материковій частині Китаю.

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Китайська туристка на Шрі-Ланці отримала важкі травми після того, як висунулась з поїзда на ходу, щоб зробити ідеальну фотографію на пам’ять. Жінка вчасно не помітила, що попереду тунель, і врізалася в стіну, отримавши серйозні травми. Детальніше про цей випадок пише видання South China Morning Post.

Інцидент стався ще у неділю, 9 березня. Мандрівниця вирушила з Нану Ойя до Бадулли. Під час руху поїзда пасажирка висунулась назовні, тримаючись за поручні. Вона не помітила небезпеку й вдарилася головою об стіну тунелю, в результаті чого втратила рівновагу і впала.

Посольство Китаю в Шрі-Ланці попросило туристів не робити подібні фото Фото: Weibo

Повідомляється, що 35-річна потерпіла наразі перебуває у критичному стані, отримавши важкі травми голови та ніг. Її терміново доставили до регіональної лікарні Хапутале, а потім перевели до двох інших лікарень для спеціального догляду.

10 березня посольство Китаю в Шрі-Ланці опублікувало на своєму сайті повідомлення, в якому попросило туристів "триматися якомога далі від дверей поїзда і не висовуватися назовні для фотографування".

Потерпілу госпіталізували з травмами голови та ніг Фото: Weibo

Дії жінки викликали палкі дебати про безпеку подорожей у соціальних мережах на материковій частині Китаю.

Нагадаємо, 46-річна бізнеследі, модель та акторка Вікторія Юнікель часто потрапляє у неприємні ситуації, коли подорожує літаком. Жінка принципово не одягає бюстгальтера, а це не завжди схвалюють бортпровідники.

А от Мітчелл Рінг та його партнерка Дженніфер Колін кілька днів тому вилетіли з австралійського Мельбурна до Дохи (Катар), щоб продовжити свою подорож в Італію. На борту літака авіакомпанії Qatar Airways з ними трапився моторошний інцидент, який пара пам’ятатиме до кінця життя.