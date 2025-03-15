Туристка сделала "идеальное фото" в поезде: после этого ее жизнь изменилась навсегда

Действия женщины вызвали жаркие дебаты о безопасности таких фотосессий в социальных сетях на материковой части Китая.

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Китайская туристка на Шри-Ланке получила тяжелые травмы после того, как высунулась из поезда на ходу, чтобы сделать идеальную фотографию на память. Женщина вовремя не заметила, что впереди тоннель, и врезалась в стену, получив серьезные травмы. Подробнее об этом случае пишет издание South China Morning Post.

Инцидент произошел еще в воскресенье, 9 марта. Путешественница отправилась из Нану Ойя в Бадуллу. Во время движения поезда пассажирка высунулась наружу, держась за поручни. Она не заметила опасности и ударилась головой о стену тоннеля, в результате чего потеряла равновесие и упала.

Посольство Китая в Шри-Ланке попросило туристов не делать подобные фото Фото: Weibo

Сообщается, что 35-летняя потерпевшая сейчас находится в критическом состоянии, получив тяжелые травмы головы и ног. Ее срочно доставили в региональную больницу Хапутале, а затем перевели в две другие больницы для специального ухода.

10 марта посольство Китая в Шри-Ланке опубликовало на своем сайте сообщение, в котором попросило туристов "держаться как можно дальше от дверей поезда и не высовываться наружу для фотографирования".

Пострадавшую госпитализировали с травмами головы и ног Фото: Weibo

Действия женщины вызвали жаркие дебаты о безопасности таких фотосессий в социальных сетях на материковой части Китая.

Напомним, 46-летняя бизнес-леди, модель и актриса Виктория Юникель часто попадает в неприятные ситуации, когда путешествует самолетом. Женщина принципиально не надевает бюстгальтера, а это не всегда одобряют бортпроводники.

А вот Митчелл Ринг и его партнерша Дженнифер Колин несколько дней назад вылетели из австралийского Мельбурна в Доху (Катар), чтобы продолжить свое путешествие в Италию. На борту самолета авиакомпании Qatar Airways с ними случился жуткий инцидент, который пара будет помнить до конца жизни.