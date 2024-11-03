"Члены экипажа просят прикрыться": женщина принципиально летает без бюстгальтера (фото)

Путешественница Виктория Юникель настаивает на том, что комфорт должен быть на первом месте и добавляет, что имеет полное право демонстрировать свою грудь, если того захочет.

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46-летняя бизнес-леди, модель и актриса Виктория Юникель часто попадает в неприятные ситуации, когда путешествует самолетом. Женщина принципиально не надевает бюстгальтер, а это не всегда одобряют бортпроводники. Об этом пишет издание The Mirror.

Виктория из Майами (США) обычно приезжает в аэропорт в приталенных леггинсах и укороченном топе на бретельках без бюстгальтера, а во время полета обливается духами, чтобы "чувствовать себя сексуальной".

"Я планирую, что надеть в аэропорт за несколько недель до вылета. Обычно выбираю дизайнерскую спортивную одежду: леггинсы или шорты, чтобы ягодицы выглядели хорошо, а также топ на бретельках низкого кроя. К тому же никогда не путешествую в бюстгальтере. Думаю, что люди чувствуют дискомфорт из-за этого, ведь мой верх может быть достаточно прозрачным. Впрочем, не вижу в этом проблемы. Кто захочет носить бюстгальтер во время восьмичасового рейса?" — разводит руками она.

Виктория приезжает в аэропорт в приталенных леггинсах и укороченном топе Фото: Victoria Unikel | Instagram

Путешественница настаивает на том, что комфорт должен быть на первом месте и добавляет, что имеет полное право демонстрировать свою грудь, если того захочет.

"Почему женщины должны испытывать дискомфорт? Мы в 2024 году. Недавно стюардесса предложила мне прикрыться, поинтересовавшись перед тем, не холодно ли мне, но я в курсе, что она имела в виду. В конце концов бортпроводница поняла, что я не собираюсь переодеваться", — добавляет американка.

Кроме того, она активно использует духи, чтобы перебить неприятные запахи в салоне самолета. Однако и это часто раздражает попутчиков.

"Если надо часами сидеть в тесном самолете, то я не хочу вонять. Обычно пополняю запасы духов каждый час, независимо от продолжительности полета. Кажется, это раздражает людей, которые сидят рядом. Они бросают на меня косые взгляды, и даже были случаи, когда жаловались стюардессам, потому что аромат очень сильный. Люди явно не имеют хорошего вкуса", — резюмировала госпожа Юникель.

Напомним, ранее Фокус писал, что австралийская авиакомпания Qantas извинилась перед пассажирами за инцидент во время рейса из Сиднея в Токио, когда на всех экранах появился фильм "18+". Представители авиакомпании Qantas пообещали в будущем пересмотреть алгоритм отбора фильмов для публичного показа на борту.

Кроме того, мы рассказывали о Лизе Арчболд, которая готовилась лететь рейсом из Солт-Лейк-Сити в Сан-Франциско (США), однако сотрудники авиакомпании высадили ее из самолета, мол, из-за слишком откровенного наряда. Пассажирка обратилась за юридической помощью. Ее адвокат Глория Оллред написала письмо президенту Delta и поинтересовалась, как майки без бюстгальтера противоречит политике авиакомпании.