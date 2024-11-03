"Члени екіпажу просять прикритися": жінка принципово літає без бюстгальтера (фото)

Мандрівниця Вікторія Юнікель наполягає на тому, що комфорт має бути на першому місці й додає, що має повне право демонструвати свої груди, якщо того захоче.

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46-річна бізнеследі, модель та акторка Вікторія Юнікель часто потрапляє у неприємні ситуації, коли подорожує літаком. Жінка принципово не одягає бюстгальтера, а це не завжди схвалюють бортпровідники. Про це пише видання The Mirror.

Вікторія з Маямі (США) зазвичай приїжджає в аеропорт у приталених легінсах та укороченому топі на бретельках без бюстгальтера, а під час польоту обливається парфумами, щоб "відчувати себе сексуальною".

"Я планую, що одягнути в аеропорт за кілька тижнів до вильоту. Зазвичай обираю дизайнерський спортивний одяг: легінси або шорти, щоб сідниці мали гарний вигляд, а також топ на бретельках низького крою. До того ж ніколи не подорожую у бюстгальтері. Думаю, що люди відчувають дискомфорт через це, адже мій верх може бути досить прозорим. Утім, не бачу в цьому проблеми. Хто захоче носити бюстгальтер під час восьмигодинного рейсу?" — розводить руками вона.

Вікторія приїжджає в аеропорт у приталених легінсах та укороченому топі Фото: Victoria Unikel | Instagram

Мандрівниця наполягає на тому, що комфорт має бути на першому місці й додає, що має повне право демонструвати свої груди, якщо того захоче.

"Чому жінки мають відчувати дискомфорт? Ми у 2024 році. Нещодавно стюардеса запропонувала мені прикритися, поцікавившись перед тим, чи мені, бува, не холодно, але я в курсі, що вона мала на увазі. Врешті-решт бортпровідниця зрозуміла, що я не збираюся переодягатися", — додає американка.

Крім того, вона активно використовує парфуми, щоб перебити неприємні запахи у салоні літака. Однак й це часто дратує попутників.

"Якщо треба годинами сидіти в тісному літаку, то я не хочу смердіти. Зазвичай поповнюю запаси парфумів щогодини, незалежно від тривалості польоту. Здається, це дратує людей, які сидять поруч. Вони кидають на мене косі погляди, і навіть були випадки, коли скаржилися стюардесам, бо аромат дуже сильний. Люди явно не мають гарного смаку", — резюмувала пані Юнікель.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що австралійська авіакомпанія Qantas вибачилась перед пасажирами за інцидент під час рейсу з Сіднея в Токіо, коли на всіх екранах з’явився фільм "18+". Представники авіакомпанії Qantas пообіцяли в майбутньому переглянути алгоритм відбору фільмів для публічного показу на борту.

Крім того, ми розповідали про Лізу Арчболд, яка готувалася летіти рейсом із Солт-Лейк-Сіті до Сан-Франциско (США), однак співробітники авіакомпанії висадили її з літака, мовляв, через надто відверте вбрання. Пасажирка звернулась за юридичною допомогою. Її адвокатка Глорія Оллред написала листа до президента Delta й поцікавилась, як майки без бюстгальтера суперечить політиці авіакомпанії.