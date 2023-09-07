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Стиль життя

Дрейк похвалився колекцією бюстгальтерів, кинутих фанатками на концертах

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Фото: Instagram champagnepapi | У Дрейка кілька сотень бюстгальтерів від прихильниць

Багато дівчат можуть позаздрити такій значній колекції нижньої білизни.

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36-річний канадський репер Дрейк опублікував у своєму Instagram-акаунті фотографію на тлі сотень бюстгальтерів, які він отримав від фанатів упродовж усього туру It's All a Blur Північною Америкою.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Після того, як артист на одному зі своїх виступів пожартував, що фанати не закидають його на сцені, подібні дії стали популярним ритуалом на його концертах.

Посміхаючись, широко розкинувши руки і вдягнувши толстовку з надрукованою на ній фразою "Якби придукри могли літати, це місце стало б аеропортом", володар Греммі демонструє, наскільки великою стала його колекція.

Дрейк також поділився у своїй історії в Instagram відео, на якому члени його команди вивантажують зі скриньки різноманітну спідню білизну.

Нагадаємо, тур артиста It's All a Blur розпочався в Чикаго в липні і продовжиться Північною Америкою до жовтня. Репер також скоро випустить свій восьмий студійний альбом For All the Dogs, про який він оголосив в Instagram, поділившись обкладинкою, яку створив його 5-річний син Адоніс.

Раніше Фокус писав, що Дрейк подарував фанатці сумку Hermes Birkin за 35 тисяч доларів.