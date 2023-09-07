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Стиль жизни

Дрейк похвастался коллекцией бюстгальтеров, брошенных фанатками на концертах

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Фото: Instagram champagnepapi | У Дрейка несколько сотен бюстгальтеров от поклонниц

Многие девушки могут позавидовать такой внушительной коллекции нижнего белья.

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36-летний канадский рэпер Дрейк опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию на фоне сотен бюстгальтеров, которые он получил от фанатов на протяжении всего тура It’s All a Blur по Северной Америке.

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После того, как артист на одном из своих выступлений пошутил, что фанаты не забрасывают его на сцене, подобные действия стали популярным ритуалом на его концертах.

Улыбаясь, широко раскинув руки и надев толстовку с напечатанной на ней фразой "Если бы придурки могли летать, это место стало бы аэропортом", обладатель Грэмми демонстрирует, насколько обширной стала его коллекция.

Дрейк также поделился в своей истории в Instagram видео, на котором члены его команды выгружают из ящика разнообразное нижнее белье.

Напомним, тур артиста It’s All a Blur начался в Чикаго в июле и продолжится по Северной Америке до октября. Рэпер также скоро выпустит свой восьмой студийный альбом For All the Dogs, о котором он объявил в Instagram, поделившись обложкой, которую создал его 5-летний сын Адонис.

Ранее Фокус писал, что Дрейк подарил фанатке сумку Hermes Birkin за 35 тысяч долларов.