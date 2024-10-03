Ирине Федишин врачи запретили выходить на сцену: певица перенесла несколько концертов (фото)

Ирина Федишин из-за болезни изменила график своих выступлений в городах Украины. Звезда пообещала фанатам обязательно отыграть концерты после выздоровления.

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Украинская певица Ирина Федишин откровенно призналась, что у нее возникли проблемы со здоровьем. По этой причине артистке пришлось отменить несколько концертов. Об этом 2 октября знаменитость поделилась со своими многочисленными поклонниками в Instagram.

По словам Ирины, сейчас она проходит курс лечения, правда не раскрыла, что ее беспокоит. Из-за проблем со здоровьем исполнительница пока не может продолжить свой концертный тур, так как врачи в ближайшие три недели запретили ей выходить на сцену. В связи с этим ей пришлось отменить выступления в двух областных центрах Украины – во Львове и Черновцах. Но звезда успокоила своих поклонников и пообещала обязательно отыграть концерты в другие даты, после выздоровления.

"Хочу сообщить важную информацию. Концерт во Львове, а также в Черновцах переносится в связи с важными обстоятельствами, что касаются моего лечебного процесса. Ближайшие три недели врачи запретили мне выходить на сцену. Искренне приношу свои извинения за неудобства и спасибо за ваше понимание. Очень жду нашей встречи и благодарна за вашу поддержку!", — обратилась к фанатам певица.

Также звезда опубликовала обновленный график выступлений и сообщила, если новые даты концертов кому-то не подходят, то вернуть билеты можно по месту покупки.

Ранее, 30 июля, Фокус писал о том, что Ирина Федишин сделала мужу особый подарок на 18-ю годовщину брака. Звезда сцены посвятила мужу песню "Виталик", клип на которую они сняли в Португалии.