Ирина Федишин сделала мужу особый подарок на 18-ю годовщину брака (фото)

Ирина Федишин и Виталий Човник воспитывают двух сыновей. Они познакомились на концерте артистки.

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Украинская певица Ирина Федишин отметила годовщину бракосочетания с продюсером Виталием Човником. Об особом подарке артистка рассказала в соцсетях.

Звезда сцены посвятила мужу песню "Виталик", клип на которую они сняли в Португалии.

"По случаю праздничного дня приготовила своему мужу сюрприз, премьеру новой песни "Виталик"", — отметила знаменитость.

В частности, Ирина Федишин вспомнила знакомство с возлюбленным.

"Однажды Виталик подошел ко мне на концерте и взял автограф. С того дня началось наше знакомство, которое быстро переросло в безумную любовь", — призналась певица.

Ирина Федишин и Виталий Човник

"Нашему дуэту и нашей семье 18 лет. Счастливы, что вместе", — отметила мама двоих детей и показала видео с их "большой свадьбы" в 2021 году.

Ирина Федишин и Виталий Човник

"Сегодня день, когда мы поженились, и это произошло 18 лет назад", — обратился к жене Виталий Човник.

Продюсер добавил, что это был один из самых счастливых дней в его жизни. Также он поблагодарил за особый подарок в виде именной песни.

Ирина Федишин и Виталий Човник Фото: скріншот

Пара за почти два десятилетия брака дважды стала родителями.

"Виталик, спасибо за Юрчика и Олежика! За огромную любовь, заботу, нежность, романтику, надежное крепкое плечо, вдохновение, мотивацию, силу, комплименты, цветы, концерты, песни. За все! Люблю тебя", — обратилась к избраннику Федишин.

Напомним, Ирина Федишин спровоцировала слухи о третьей беременности.

Также Фокус писал о встрече Ирины Федишин и Валерия Залужного.