Ірина Федишин зробила чоловіку особливий подарунок на 18-ту річницю шлюбу (фото)

Ірина Федишин та Віталій Човник виховують двох синів. Вони познайомилися на концерті артистки.

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Українська співачка Ірина Федишин відзначила річницю одруження з продюсером Віталієм Човником. Про особливий подарунок артистка розповіла в соцмережах.

Зірка сцени присвятила чоловіку пісню "Віталік", кліп на який вони зняли в Португалії.

"З нагоди святкового дня приготувала своєму чоловікові сюрприз, премʼєру нової пісні "Віталік"", — зазначила знаменитість.

Зокрема, Ірина Федишин пригадала знайомство з коханим.

"Одного разу Віталік підійшов до мене на концерті і взяв автограф. Від того дня розпочалося наше знайомство, яке швидко переросло у шалене кохання", — зізналася співачка.

Ірина Федишин та Віталій Човник

"Нашому дуету та нашій сімʼї 18 років. Щасливі, що разом", — зазначила мама двох дітей та показала відео з їхнього "великого весілля" у 2021 році.

Ірина Федишин та Віталій Човник

"Сьогодні день, коли ми одружилися, і це сталося 18 років тому", — звернувся до дружини Віталій Човник.

Продюсер додав, що це був один з найщасливіших днів у його житті. Також він подякував за особливий подарунок у вигляді іменної пісні.

Ірина Федишин та Віталій Човник Фото: Скріншот

Пара за майже два десятиліття шлюбу двічі стала батьками.

"Віталіку, дякую за Юрчика та Олежика! За величезну любов, турботу, ніжність, романтику, надійне міцне плече, натхнення, мотивацію, силу, компліменти, квіти, концерти, пісні. За все! Люблю тебе", — звернулася до обранця Федишин.

Нагадаємо, Ірина Федишин спровокувала чутки про третю вагітність.

Також Фокус писав про зустріч Ірини Федишин та Валерія Залужного.