Ірині Федишин лікарі заборонили виходити на сцену: співачка перенесла кілька концертів (фото)

Ірина Федишин через хворобу змінила графік своїх виступів у містах України. Зірка пообіцяла фанатам обов'язково відіграти концерти після одужання.

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Українська співачка Ірина Федишин відверто зізналася, що в неї виникли проблеми зі здоров'ям. З цієї причини артистці довелося перенести кілька концертів на інші дати. Про це 2 жовтня знаменитість поділилася зі своїми численними шанувальниками в Instagram.

За словами Ірини, зараз вона проходить курс лікування, щоправда не розкрила, що її турбує. Через проблеми зі здоров'ям виконавиця поки що не може продовжити свій концертний тур, оскільки лікарі в найближчі три тижні заборонили їй виходити на сцену. У зв'язку з цим їй довелося скасувати виступи у двох обласних центрах України — у Львові та Чернівцях. Але зірка заспокоїла своїх шанувальників і пообіцяла обов'язково відіграти концерти в інші дати, після одужання.

"Хочу повідомити важливу інформацію. Концерт у Львові, а також у Чернівцях переноситься у зв'язку з важливими обставинами, що стосуються мого лікувального процесу. Найближчі три тижні лікарі заборонили мені виходити на сцену. Щиро приношу свої вибачення за незручності і дякую за ваше розуміння. Дуже чекаю нашої зустрічі і вдячна за вашу підтримку!", — звернулася до фанатів співачка.

Також зірка опублікувала оновлений графік виступів і повідомила, якщо нові дати концертів комусь не підходять, то повернути квитки можна за місцем купівлі.

Раніше, 30 липня, Фокус писав про те, що Ірина Федишин зробила чоловікові особливий подарунок на 18-ту річницю шлюбу. Зірка сцени присвятила чоловікові пісню "Віталик", кліп на яку вони зняли в Португалії.