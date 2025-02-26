"Больно смотреть": мужчина в самолете сидел с попутчицей, оказавшейся трупом (фото)

Во время полета одной из пассажирок стало плохо, поэтому она пошла в уборную. Выходя оттуда, женщина потеряла сознание и вскоре умерла.

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Митчелл Ринг и его партнерша Дженнифер Колин несколько дней назад вылетели из австралийского Мельбурна в Доху (Катар), чтобы продолжить свое путешествие в Италию. На борту самолета авиакомпании Qatar Airways с ними случился жуткий инцидент, который пара будет помнить до конца жизни. Об этом сообщает телевизионный вещатель A Current Affair.

Пассажирке стало плохо

Как выяснилось, во время полета одной из пассажирок стало плохо, поэтому она пошла в уборную. Выходя оттуда, женщина потеряла сознание и вскоре умерла.

"К сожалению, женщину не удалось спасти. На это было очень больно смотреть", — отметил Митчелл Ринг в эфире телепрограммы.

Члены экипажа пытались перевезти женщину в бизнес-класс на инвалидной коляске, но проход оказался слишком узким для этого. В конце концов, бездыханное тело завернули в одеяла и посадили на свободное место рядом с Митчеллом.

Супруги пережили во время перелета настоящий шок Фото: A Current Affair

Для Дженнифер, которая сидела в том же ряду, но с другой стороны прохода, это был настоящий шок. Она и без того боялась летать и очень нервничала перед посадкой. Бортпроводники, по ее словам, даже не предлагали возможности пересесть.

Все ждали прибытия полиции

После приземления экипаж не позволял Митчеллу подняться, пока на борт не зашли представители полиции и врачи.

"Экипаж начал снимать одеяла, и я увидел лицо той женщины. Не могу поверить, что стюардессы сказали нам оставаться на месте. Не знаю, как сейчас чувствую себя. Хотел бы поговорить с кем-то, чтобы убедиться, что со мной все в порядке", — вспоминает он.

Авиакомпания Qatar Airways заявила, что расследует этот инцидент.

"Прежде всего наши мысли с семьей женщины, которая, к сожалению, умерла на борту самолета. Мы приносим извинения за неудобства, вызванные этим инцидентом", — прокомментировал представитель авиакомпании.

Напомним, жительница Великобритании Эмма Браун рассказала о неприятном случае во время авиаперелета. На соседнем месте возле нее расположился пассажир и занял часть пространства, разместив ноги слишком широко. В своем видеоролике на платформе TikTok Эмма прокомментировала ситуацию: "POV: когда ты женщина и сидишь возле мужчины в самолете".

Ранее мы также писали о чрезвычайном происшествии в Международном аэропорту имени Луи Армстронга в Новом Орлеане (штат Луизиана, США). Пассажир в возрасте 38 лет, летевший рейсом авиакомпании Southwest Airlines, открыл аварийный люк во время стоянки самолета на взлетной полосе и спрыгнул с крыла воздушного судна.