"Боляче дивитися": чоловік у літаку сидів з попутницею, яка виявилась трупом (фото)

Під час польоту одній з пасажирок стало погано, тож вона пішла у вбиральню. Виходячи звідти, жінка втратила свідомість й невдовзі померла.

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Мітчелл Рінг та його партнерка Дженніфер Колін кілька днів тому вилетіли з австралійського Мельбурна до Дохи (Катар), щоб продовжити свою подорож в Італію. На борту літака авіакомпанії Qatar Airways з ними трапився моторошний інцидент, який пара пам’ятатиме до кінця життя. Про це повідомляє телевізійний мовник A Current Affair.

Пасажирці стало погано

Як з’ясувалось, під час польоту одній з пасажирок стало погано, тож вона пішла у вбиральню. Виходячи звідти, жінка втратила свідомість й невдовзі померла.

"На жаль, жінку не вдалося врятувати. На це було дуже боляче дивитися", — зазначив Мітчелл Рінг в ефірі телепрограми.

Члени екіпажу намагались перевезти жінку в бізнес-клас на інвалідному візку, але прохід виявився занадто вузьким для цього. Зрештою, бездиханне тіло загорнули у ковдри й посадити на вільне місце поруч з Мітчеллом.

Подружжя пережило під час перельоту справжній шок Фото: A Current Affair

Для Дженніфер, яка сиділа в тому ж ряду, але з іншого боку проходу, це був справжній шок. Вона й без того боялась літати та дуже нервувала перед посадкою. Бортпровідники, за її словами, навіть не пропонували можливості пересісти.

Усі чекали прибуття поліції

Після приземлення екіпаж не дозволяв Мітчеллу підвестися, доки на борт не зайшли представники поліції та лікарі.

"Екіпаж почав знімати ковдри, і я побачив обличчя тої жінки. Не можу повірити, що стюардеси сказали нам залишатися на місці. Не знаю, як зараз почуваюся. Хотів би поговорити з кимось, щоб переконатися, що зі мною все гаразд", — згадує він.

Авіакомпанія Qatar Airways заявила, що розслідує цей інцидент.

"Насамперед наші думки з родиною жінки, яка, на жаль, померла на борту літака. Ми просимо вибачення за незручності, спричинені цим інцидентом", — прокоментував представник авіакомпанії.

Нагадаємо, мешканка Великої Британії Емма Браун розповіла про неприємний випадок під час авіаперельоту. На сусідньому місці біля неї розташувався пасажир і зайняв частину простору, розмістивши ноги дуже широко. У своєму відеоролику на платформі TikTok Емма прокоментувала ситуацію: "POV: коли ти жінка і сидиш біля чоловіка в літаку".

Раніше ми також писали про надзвичайну подію в Міжнародному аеропорту імені Луї Армстронга в Новому Орлеані (штат Луїзіана, США). Пасажир віком 38 років, який летів рейсом авіакомпанії Southwest Airlines, відчинив аварійний люк під час стоянки літака на злітній смузі та зістрибнув з крила повітряного судна.