"Запустив у космос": жінка висміяла попутника з широко розставленими ногами (фото)

Деякі користувачі мережі почали захищати незнайомця, адже високим людям в літаках часто просто нікуди дівати ноги.

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Емма Браун, яка мешкає у Великій Британії, поділилася неприємним досвідом під час польоту. Поруч з нею сидів чоловік, який надто широко розставив ноги, частково зайнявши її простір. У відео, опублікованому в TikTok, мандрівниця написала: "POV: ви жінка, яка сидить поруч з чоловіком в літаку".

"Я стежу за багатьма блогерами, які займаються подорожами. Схоже, це поширена проблема. Ми з другом дали зрозуміти, щоб він не займав мій простір для ніг, це допомогло, але ненадовго", — розповідає британка в інтерв'ю Newsweek.

Нікуди дівати ноги

Коментатори швидко відреагували на допис. Дехто почав захищати чоловіка, адже високим людям в літаках часто просто нікуди дівати ноги.

"Схоже, у нього та ж проблема, як у мене, інакше мої ноги просто туди не поміщаються", — написав один користувач;

Інший додав: "Це те, що будь-яка висока людина зробила б під час польоту (незалежно від статі).

Браун зазначила, що вона приблизно такого ж зросту, як і незнайомець, але не вважає таку поведінку прийнятною.

Жінка поскаржилась на менспрединг Фото: TikTok

Деякі глядачі стали на її бік, стверджуючи, що пасажири мають поважати особистий простір один одного.

"Це не правильно, ви заплатили за своє місце й маєте право летіти з комфортом", — зауважила одна з глядачок;

Наступна додала: "О ні. Я не дозволяю чоловікам робити щось подібне";

"Ще один запустив свої ноги у космос", — іронізує ще одна користувачка.

Менспрединг

До слова, менспрединг — звичка чоловіків широко розставляти ноги, займаючи більше одного місця у громадському транспорті. Ця проблема регулярно стає предметом для дебатів з 2013 року. Відповідний термін офіційно доданий до Оксфордського словника англійської мови.

Раніше Фокус писав, що бортпровідники в літаках під час зльоту й посадки сидять на руках долонями вгору. Багато хто впевнений, що то лише звичка, хоча насправді вони зобов’язані це робити згідно з посадовою інструкцією.

Також ми розповідали про прикрий інцидент у міжнародному аеропорту Нового Орлеана імені Луї Армстронга (Луїзіана, США). 38-річний буйний пасажир авіакомпанії Southwest Airlines відкрив аварійний вихід, коли літак стояв біля виходу на зліт, і вистрибнув із крила.