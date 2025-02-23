"Запустил в космос": женщина высмеяла попутчика с широко расставленными ногами (фото)

Некоторые пользователи сети начали защищать незнакомца, ведь высоким людям в самолетах часто просто некуда девать ноги.

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Эмма Браун, которая живет в Великобритании, поделилась неприятным опытом во время полета. Рядом с ней сидел мужчина, который слишком широко расставил ноги, частично заняв ее пространство. В видео, опубликованном в TikTok, путешественница написала: "POV: вы женщина, которая сидит рядом с мужчиной в самолете".

"Я слежу за многими блогерами, которые занимаются путешествиями. Похоже, это распространенная проблема. Мы с другом дали понять, чтобы он не занимал мое пространство для ног, это помогло, но ненадолго", — рассказывает британка в интервью Newsweek.

Некуда девать ноги

Комментаторы быстро отреагировали на этот пост. Некоторые начали защищать мужчину, ведь высоким людям в самолетах часто просто некуда девать ноги.

"Похоже, у него та же проблема, как у меня, иначе мои ноги просто туда не помещаются", — написал один пользователь;

Другой добавил: "Это то, что любой высокий человек сделал бы во время полета (независимо от пола)".

Браун отметила, что она примерно такого же роста, как и незнакомец, но не считает такое поведение приемлемым.

Женщина пожаловалась на менспрединг Фото: TikTok

Некоторые зрители стали на ее сторону, утверждая, что пассажиры должны уважать личное пространство друг друга.

"Это не правильно, вы заплатили за свое место и имеете право лететь с комфортом", — отметила одна из зрительниц;

Следующая добавила: "О нет. Я не позволяю мужчинам делать нечто подобное";

"Еще один запустил свои ноги в космос", — иронизирует еще одна пользовательница.

Мэнспрединг

К слову, мэнспрединг — привычка мужчин широко расставлять ноги, занимая более одного места в общественном транспорте. Эта проблема регулярно становится предметом для дебатов с 2013 года. Соответствующий термин официально добавлен в Оксфордский словарь английского языка.

Ранее Фокус писал, что бортпроводники в самолетах во время взлета и посадки сидят на руках ладонями вверх. Многие уверены, что это лишь привычка, хотя на самом деле они обязаны это делать согласно должностной инструкции.

Также мы рассказывали о досадном инциденте в международном аэропорту Нового Орлеана имени Луи Армстронга (Луизиана, США). 38-летний буйный пассажир авиакомпании Southwest Airlines открыл аварийный выход, когда самолет стоял у выхода на взлет, и выпрыгнул с крыла.