Женщина нашла старое видео со "случайным парнем" на фоне, а потом присмотрелась внимательнее (фото)

30-летняя Одри Робертс из США, просматривая галерею своего телефона и удаляя старые файлы, наткнулась на видео, снятое ее лучшей подругой Эбби во время одного спортивного мероприятия. Присмотревшись внимательнее, она заметила на заднем плане мужчину, который впоследствии стал ее женихом.

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Об этой истории женщина рассказала в TikTok.

"Она еще не знает этого, но случайный парень, который смотрит на нее на заднем плане этого видео, в конце концов станет ее женихом. Она бросит свою работу и поедет с ним через весь мир", — написала Робертс в своем посте, который собрал 4,6 миллиона лайков.

Невероятное совпадение

Робертс была крайне поражена таким совпадением.

"Я была шокирована, когда увидела Итана на видео. Сразу отправила ему сообщение: "Боже мой, посмотри на дату, это было еще до того, как мы познакомились", — рассказала она.

Пара не помнит, чтобы заметила друг друга той ночью, но у судьбы были на них другие планы. Через три месяца после съемки этого видео они познакомились в ресторане, где Одри пришла навестить подругу. Итан, будучи другом ее (подруги) жениха, попросил контакт очаровательной незнакомки в Instagram.

"До того момента я не верила в выражение "любовь случается тогда, когда ее меньше всего ждешь", потому что я действительно не думала, что встречу любовь всей своей жизни и что это перерастет в такие особенные отношения", — признается Робертс.

Кардинальные изменения в жизни

С тех пор их жизнь кардинально изменилась. Одри, медсестра с семилетним стажем, приняла смелое решение о переезде. Когда Итан решил поселиться в Европе для продолжения хоккейной карьеры, она оставила стабильную работу и отправилась с ним в Будапешт.

"Я никогда не забуду то последнее утро, когда уходила с работы после ночной смены, зная, что вот-вот перееду в другую страну к любви всей моей жизни", — вспоминает Одри.

Сегодня пара наслаждается жизнью в Будапеште, вместе путешествуя по миру. Недавно влюбленные обручились.

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