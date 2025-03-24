Пара робила красивий кадр на вулкані, навіть не усвідомлюючи свою помилку (фото)

Оператор за кадром, який став свідком цього явища, побачив, як у небо здіймається стовп попелу й лави, а на фоні лунають захоплені вигуки.

Related video

Туристи намагалися зробити ефектний кадр, перебуваючи на гватемальському вулкані Акатенанго, але пропустили несподіване виверження іншого вулкану — Фуего. Це відео стало вірусним у TikTok, зібравши велику кількість переглядів, вподобайок та коментарів.

На фото пара складає руки у форму серця, вирівнюючи долоні таким чином, щоб вони обрамляли вершину. У цей момент позаду раптово починається виверження вулкана де Фуего, розташованого приблизно за дві милі звідти.

Оператор за кадром, який став свідком цього явища, побачив, як у небо здіймається стовп попелу й лави, а на фоні лунають захоплені вигуки. Втім, самі туристки не одразу помітили видовище. Поверх відео накладено гумористичний підпис: "POV: Пропускаю виверження, намагаючись зробити фото".

Вулкан Акатенанго

Це один із найвідоміших вулканів Гватемали, звідки відкривається панорамний вид на де Фуего, що височіє над історичним містом Антігуа, розташованим за 15 кілометрів на північний схід.

Виверження вулкана Фото: TikTok

За даними Національного музею природознавства Смітсонівського інституту, активність Фуего фіксується з 1524 року. Виверження нерідко призводять до пірокластичних потоків — смертоносної суміші попелу, каміння та розпечених газів. З роками лава вулкана стала мафіозною — темнішою та щільнішою через вищий вміст магнію і заліза.

Зростання активності

Останніми тижнями вулкан виявляє особливу активність. Національний інститут сейсмології, вулканології, метеорології та гідрології Гватемали зафіксував різке збільшення кількості вивержень.

Доступ до вулкана Акатенанго тимчасово закрили, а територія навколо кратера Фуего, зокрема район "Ель Камелон", обмежена для відвідувачів. За даними Associated Press, близько 300 сімей довелось евакуювати, а ще 30 тисяч людей опинилися в зоні ризику.

Нагадаємо, китайська туристка на Шрі-Ланці зазнала важких травм, намагаючись зробити ідеальне фото під час руху поїзда. Висунувшись з вагона заради ефектного кадру, вона не помітила тунель попереду та врізалася у стіну, що призвело до серйозних ушкоджень.