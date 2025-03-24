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МирФан

Пара делала красивый кадр на вулкане, даже не осознавая свою ошибку (фото)

Пара сделала романтическое фото на вершине вулкана, но не учла один важный нюанс
Фото: TikTok | На фото пары случайно попало извержение вулкана

Оператор за кадром, который стал свидетелем этого явления, увидел, как в небо поднимается столб пепла и лавы, а на фоне раздаются восторженные возгласы.

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Туристы пытались сделать эффектный кадр, находясь на гватемальском вулкане Акатенанго, но пропустили неожиданное извержение другого вулкана — Фуэго. Это видео стало вирусным в TikTok, собрав большое количество просмотров, лайков и комментариев.

На фото пара складывает руки в форму сердца, выравнивая ладони таким образом, чтобы они обрамляли вершину. В этот момент позади внезапно начинается извержение вулкана де Фуэго, расположенного примерно в двух милях оттуда.

Оператор за кадром, который стал свидетелем этого явления, увидел, как в небо поднимается столб пепла и лавы, а на фоне раздаются восторженные возгласы. Впрочем, сами туристки не сразу заметили зрелище. Поверх видео наложена юмористическая подпись: "POV: Пропускаю извержение, пытаясь сделать фото".

Вулкан Акатенанго

Это один из самых известных вулканов Гватемалы, откуда открывается панорамный вид на де Фуэго, возвышающийся над историческим городом Антигуа, расположенным в 15 километрах к северо-востоку.

Пара сделала романтическое фото на вершине вулкана, но не учла один важный нюанс Fullscreen
Извержение вулкана
Фото: TikTok

По данным Национального музея естествознания Смитсоновского института, активность Фуэго фиксируется с 1524 года. Извержения нередко приводят к пирокластическим потокам — смертоносной смеси пепла, камней и раскаленных газов. С годами лава вулкана стала мафиозной — темнее и плотнее из-за высокого содержания магния и железа.

Рост активности

В последние недели вулкан проявляет особую активность. Национальный институт сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии Гватемалы зафиксировал резкое увеличение количества извержений.

Доступ к вулкану Акатенанго временно закрыли, а территория вокруг кратера Фуэго, в частности район "Эль Камелон", ограничена для посетителей. По данным Associated Press, около 300 семей пришлось эвакуировать, а еще 30 тысяч человек оказались в зоне риска.

Напомним, китайская туристка на Шри-Ланке получила тяжелые травмы, пытаясь сделать идеальное фото во время движения поезда. Высунувшись из вагона ради эффектного кадра, она не заметила тоннель впереди и врезалась в стену, что привело к серьезным повреждениям.