"Случайный человек" снял помолвку молодой пары: теперь все обсуждают это фото

Прохожий сделал потрясающий снимок, на котором можно увидеть мужчину, стоящего на колене под яркими вспышками фейерверков в ночном небе.

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Жених доверил свой телефон случайному прохожему, чтобы зафиксировать момент признания в любви, и подумать не мог, насколько эффектным будет результат. Этот кадр вызвал восхищение в сети, собрав большое количество лайков и других реакций.

Счастливая невеста позже опубликовала видео в TikTok, рассказав, что ее избранник решил не обращаться к профессиональному фотографу, а вместо этого спонтанно передал телефон совершенно незнакомому человеку.

Полная импровизация

Этот импровизированный поступок оказался крайне удачным. Случайный прохожий сделал потрясающий снимок, на котором можно увидеть мужчину, стоящего на колене под яркими вспышками фейерверков в ночном небе.

"Мой жених пошел на хитрость и просто дал свой телефон незнакомцу, когда решил сделать предложение. Самое интересное, что этот человек даже не знал о его намерениях, пока он не стал на колено", — поделилась девушка.

Незнакомец сделал невероятный кадр Фото: TikTok

Видео мгновенно стало вирусным, собрав более 177 тысяч лайков и сотни комментариев. Пользователи TikTok были единодушны в том, что спонтанный снимок оказался значительно искреннее и эмоциональнее профессиональных постановочных фотосессий.

"Профессиональные снимки часто искусственные, а этот — настоящий и замечательный", — отметил один из комментаторов.

Реакция сообщества

Видео также побудило многих людей поделиться собственными историями о том, как случайные люди помогали зафиксировать важные моменты в их жизни.

"На моей свадьбе фотограф задерживался, но незнакомка сделала для нас невероятные снимки: подобрала интересные ракурсы и даже стояла на скамейке, чтобы кадр получился идеальным", — рассказал один из пользователей;

Другая зрительница поделилась собственным опытом: "Наш официант не только снял видео, но и подбадривал меня, прошептав "скажи да". Мы до сих пор пересматриваем это видео и бережем его только для себя";

Некоторые участники обсуждения отметили особенность снимка — фокус на эмоциях вместо традиционного акцента на обручальном кольце: "Мне нравится, что на фото только то, что действительно важно — эмоции и чувства. Оценка 10 из 10".

Напомним, мужчина из провинции Сычуань на юго-западе Китая решил сделать предложение любимой нестандартным способом — он спрятал золотое кольцо в торт. Однако голодная девушка быстро съела десерт и неожиданно наткнулась на кольцо. Этой забавной ситуацией она поделилась в соцсетях.

Тем временем пользователи одного из форумов на Reddit поддержали женщину, которая разорвала отношения с парнем прямо перед его семьей. Как выяснилось, перед этим он разыграл ее, инсценировав фальшивое предложение, что стало лишь одним из его многочисленных эксцентричных поступков.