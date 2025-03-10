Женщина бросила парня на глазах у всей семьи, отомстив за неудачное предложение руки и сердца

Жених попытался извиниться, но его избранница сразу же выбежала из дома, "30 минут ожидая Uber".

Related video

Участники одного из тематических форумов в Reddit встали на защиту женщины, которая бросила своего бойфренда на глазах у всей семьи. Как выяснилось, ее бывший перед этим инсценировал фальшивое предложение руки и сердца — это была одна из целого ряда его странных выходок.

40-летняя женщина сказала своему 38-летнему избраннику, которого зовут Кит, что устала от постоянных розыгрышей, направленых на то, чтобы жестко высмеять других людей.

Фальшивое предложение

"На прошлой неделе мы были в гостях у его матери. Все было нормально, пока в комнате не воцарилась тишина, а потом он опустился на одно колено. Было странно — это худшее ощущение. Во-первых, мы еще не достигли стадии помолвки. Во-вторых, я сначала подумала, что это, скорее всего, розыгрыш, и не знала, как реагировать", — рассказывает фигурантка истории.

Когда женщина попросила Кита показать, что в коробке, тот замешкался. В конце концов, она открыла сама и увидела внутри кольцо из банки из-под пива. После этого ее терпению пришел конец.

Женщина бросила парня на глазах у всей семьи Фото: Reddit

"Я отчитала его прямо там", — написала обиженная невеста, подчеркнув, что бойфренд потерял работу и имеет привычку использовать других для личной выгоды.

Его родственники разделились на два лагеря: одним было неудобно, другие считали, что женщина слишком остро отреагировала на эту шутку. Кот попытался извиниться, но его избранница сразу же выбежала из дома, "30 минут ожидая Uber".

"Это уже не впервые. Он давал неуместные комментарии о моей лучшей подруге, спрятал торт, купленный в подарок для нее на день рождения, нажимал на педаль газа, когда я садилась в машину. Честно говоря, мне стыдно. Постояла за себя, но, видимо, перегнула палку, и, возможно, стоило просто развернуться и уйти", — размышляет женщина.

Реакция сети

"Кто так шутит с предложением руки и сердца? Да, это мог сделать только маньяк!" — написала одна из пользовательниц;

Другая добавила: "Его приколы не смешные. Они злые и показывают, что он просто не уважает свою партнершу";

"Ничто так не говорит "Я тебя люблю". Я имею в виду, кому нужно достоинство, когда можно хорошо посмеяться за чей-то счет?" — заметил еще один юзер.

Напомним, ранее Фокус писал о парне, который женился на 53-летней матери своей одноклассницы. 32-летний Исаму Томиока рассказал, как впервые увидел Мидори на родительском собрании в школе — тогда он был еще несовершеннолетним.