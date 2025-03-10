Жінка кинула хлопця на очах у всієї родини, помстившись за невдалу пропозицію руки і серця

Наречений спробував перепросити, але його обраниця одразу ж вибігла з будинку, "30 хвилин чекаючи на Uber".

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Учасники одного з тематичних форумів у Reddit стали на захист жінки, яка покинула свого бойфренда на очах у всієї родини. Як з’ясувалось, її колишній перед цим інсценував фальшиву пропозицію руки й серця — це була одна з цілої низки його дивакуватих витівок.

40-річна жінка сказала своєму 38-річному обранцю, якого звуть Кіт, що втомилася від постійних розіграшів, які часто спрямовані на те, щоб жорстко висміяти інших людей.

Фальшива пропозиція

"Минулого тижня ми були в гостях у його матері. Все було нормально, поки у кімнаті не запанувала тиша, а потім він опустився на одне коліно. Було дивно — це найгірше відчуття. По-перше, ми ще не досягли стадії заручин. По-друге, я спершу подумала, що це, швидше за все, розіграш, і не знала, як реагувати", — розповідає фігурантка історії.

Коли жінка попросила Кіта показати, що у коробці, той завагався. Врешті-решт, вона відкрила сама й побачила всередині кільце з бляшанки з-під пива. Після цього її терпінню прийшов кінець.

Жінка кинула хлопця на очах у всієї родини Фото: Reddit

"Я відчитала його прямо там", — написала ображена наречена, підкресливши, що бойфренд втратив роботу і має звичку використовувати інших для особистої вигоди.

Його родичі розділились на два табори: одним було незручно, інші вважали, що жінка аж надто гостро відреагувала на цей жарт. Кіт спробував перепросити, але його обраниця одразу ж вибігла з будинку, "30 хвилин чекаючи на Uber".

"Це вже не вперше. Він давав недоречні коментарі про мою найкращу подругу, сховав торт, куплений у подарунок для неї на день народження, натискав на педаль газу, коли я сідала в машину. Чесно кажучи, мені соромно. Постояла за себе, але, мабуть, перегнула палицю, і, можливо, варто було просто розвернутися і піти геть", — роздумує жінка.

Реакція мережі

"Хто так жартує з пропозицією руки й серця? Так, це міг зробити тільки маніяк!" — написала одна з користувачок;

Інша додала: "Його приколи не смішні. Вони злі й показують, що він просто не поважає свою партнерку";

"Ніщо так не говорить "Я тебе кохаю". Я маю на увазі, кому потрібна гідність, коли можна добряче посміятися чиїмсь коштом?" — зауважив ще один юзер.

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