Мужчина спрятал золотое кольцо в торте и подарил любимой: дальше произошло худшее (фото)

Сначала женщина предположила, что торт некачественный, и хотела пожаловаться в пекарню. Однако, заметив ее смущение, любимый решил сказать правду.

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Мужчина из провинции Сычуань, что на юго-западе Китая, сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца, спрятав золотое кольцо в торт. Голодная девушка быстро съела десерт и раскусила кольцо. Об этом курьезном случае она рассказала в социальных сетях.

"Внимание, уважаемые мужчины! Никогда не прячьте кольцо в еду!" — отметила в своем посте фигурантка истории, которую зовут Лю.

Сюрприз в торте

Она говорит, что однажды вечером пришла домой голодной и сразу же съела мясной пирог, который приготовил для нее парень. "Я просто жевала блюдо, пока не укусила что-то твердое, и сразу же выплюнула", — вспоминает она.

Сначала Лю предположила, что торт некачественный, и уже хотела пожаловаться в пекарню. Однако, заметив ее смущение, парень осмотрел торт и, вытерев ювелирное украшение, стыдливо признался: "Любимая, я думаю, что это обручальное кольцо. Хотел сделать тебе предложение".

Голодная девушка быстро съела десерт и раскусила кольцо Фото: X (Twitter)

Лю сначала подумала, что это шутка, но присмотревшись внимательнее, поняла, что посторонний предмет — это действительно золотое кольцо. Оказавшись в неловкой ситуации, будущий жених нервно спросил: "Что нам теперь делать? Мне становиться на колени?".

В конце концов, влюбленные посмеялись и радостно согласилась провести жизнь вместе.

"Это воспоминание мы никогда не забудем. Однако такое предложение руки и сердца немного рискованное. Надеюсь, что другие воспримут эту историю как предостережение и не будут повторять сами", — отметила она.

Реакция людей

Пользователи сети начали наперебой шутить в комментариях.

"Сила ее укуса не меньше, чем у взрослого гепарда";

"Поздравляю вас обоих, особенно будущую невесту с ее крепкими зубами!";

"Это так мило!";

"Это то, над чем вы будете смеяться, когда станете старыми и седыми! Но серьезно, ребята, больше не прячьте обручальные кольца в еду. Представьте, если бы это был бриллиант, которым можно легко сломать кому-то зуб!";

"Если у человека есть деньги на бриллиант, то найдутся и на стоматолога".

Напомним, ранее Фокус писал, что 21-летняя Лили после восьми лет отношений с любимым Максом случайно узнала о его реальном возрасте — и правда ее шокировала. Об этом досадном опыте девушка рассказала на одном из тематических форумов на социальной платформе Reddit.

Кроме того, певица Джиллиан Лавин из США пожертвовала своей карьерой, потратила все сбережения и проехала через полстраны ради любви, а потом узнала, что партнер ее бросил.