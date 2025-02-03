Чоловік сховав золоту обручку в торті й подарував коханій: далі сталось найгірше (фото)

Спочатку жінка припустила, що торт неякісний, й хотіла поскаржитися в пекарню. Однак, помітивши її збентеження, коханий наважився сказати правду.

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Чоловік з провінції Сичуань, що на південному заході Китаю, зробив своїй коханій пропозицію руки й серця, заховавши золоту каблучку в торт. Голодна дівчина швидко з'їла десерт та розкусила обручку. Про цей курйозний випадок вона розповіла в соціальних мережах.

"Увага, шановні чоловіки! Ніколи не ховайте обручку в їжу!" — зазначила у своєму дописі фігурантка історії, яку звуть Лю.

Сюрприз у торті

Вона каже, що одного вечора прийшла додому голодною й одразу ж з'їла м’ясний пиріг, який приготував для неї хлопець. "Я просто жувала страву, поки не вкусила щось тверде, і одразу ж виплюнула", — згадує вона.

Спочатку Лю припустила, що торт неякісний, й уже хотіла поскаржитися в пекарню. Однак, помітивши її збентеження, хлопець оглянув торт і, витерши ювелірну прикрасу, сором'язливо зізнався: "Кохана, я думаю, що це обручка. Хотів зробити тобі пропозицію".

Голодна дівчина швидко з'їла десерт та розкусила каблучку Фото: X (Twitter)

Лю спочатку подумала, що це жарт, але придивившись уважніше, зрозуміла, що сторонній предмет — це й справді золота каблучка. Опинившись у незручній ситуації, майбутній наречений нервово запитав: "Що нам тепер робити? Мені ставати на коліна?".

Зрештою, закохані посміялися й радісно погодилася провести життя разом.

"Цей спогад ми ніколи не забудемо. Однак такий спосіб освідчення трохи ризикований. Сподіваюся, що інші сприймуть цю історію як застереження і не повторюватимуть самі", — зазначила вона.

Реакція людей

Користувачі мережі почали навперебій жартувати у коментарях.

"Сила її укусу не менша, ніж у дорослого гепарда";

"Вітаю вас обох, особливо майбутню наречену з її міцними зубами!";

"Це так мило!";

"Це те, над чим ви будете сміятися, коли станете старими й сивими! Але серйозно, хлопці, більше не ховайте обручки в їжу. Уявіть, якби це був діамант, який можна легко зламати комусь зуб!";

"Якщо в людини є гроші на діамант, то знайдуться і на стоматолога".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 21-річна Лілі після восьми років стосунків з коханим Максом випадково дізналась про його реальний вік — і правда її шокувала. Про цей прикрий досвід дівчина розповіла на одному з тематичних форумів на соціальній платформі Reddit.

Крім того, співачка Джилліан Лавін із США пожертвувала своєю кар'єрою, витратила всі заощадження й проїхала через пів країни заради кохання, а потім дізналась, що партнер її покинув.