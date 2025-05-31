Невнимательная женщина плавала в океане, не заметив, что происходит позади нее (фото)

Туристка Миранда Шарп из США не знала об использовании системы "черных флажков" безопасности на пляжах Мексики и залезла в воду, где могли быть крокодилы.

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Эта история вызвала резонанс в TikTok.

Отдых на пляжах Ривьеры Майя в Мексике обернулся для путешественницы неожиданным открытием. Оказалось, что она плавала в потенциально опасных водах рядом с рептилиями.

В местной системе предупреждения "черный флажок" означает самый высокий уровень опасности, сигнализируя о том, что пляж фактически закрыт. Обычно это касается сильных течений, высоких волн или штормов, но в этом случае причиной оказались крокодилы.

Значение черных флажков

"Честно говоря, нам пришлось спрашивать о значении этого флажка у персонала из ближайшего отеля. Выяснили, что это из-за крокодилов, поэтому напуганные вышли из воды", — пояснила туристка.

Среди других потенциальных угроз в том районе — бычьи акулы, южные скаты и мурены.

Женщина не знала, что означает черный флаг Фото: TikTok

Вместе с тем, стоит заметить, что черные флажки обычно сигнализируют об опасных условиях в воде, а не о дикой природе. Предупреждения о хищниках в тамошних широтах обычно обозначаются фиолетовыми или белыми флагами.

Мнения зрителей

В комментариях в TikTok люди начали активно обсуждать увиденное в кадре.

"Черный флаг означает, что в воде нельзя плавать", — написал один пользователь;

"Хм, я единственная, кто не знал, что существует такое понятие, как черный флаг?" — поинтересовалась другая зрительница;

Еще кто-то добавил: "Обязательно должны быть знаки. То, что местные жители знают, что означают эти флажки, не означает, что в курсе все остальные".

Одна из участниц обсуждения поделилась похожим опытом во время отпуска в Мексике: "Мы с мужем во время медового месяца в Мексике не обращали внимания на флаг. Местные предостерегали: "Нет, крокодилы в воде". У них есть флаг для этого. Мы даже не знали, что они водятся в Мексике".

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