"Такого ще не бачили": на популярному курорті до людей з моря вийшов крокодил (фото)

У мексиканському Пуерто-Вальярта туристи стали свідками незвичайної сцени: величезна рептилія неквапливо прогулялася по піску та скупалася в морі, не звертаючи уваги на натовп наляканих відпочивальників.

Related video

Про цей інцидент написало видання CPS Noticias.

Люди на пляжі курортного містечка на заході Мексики спостерігали дивовижну картину: великий крокодил спокійно прямував до берега серед білого дня.

Незвичайний гість на пляжі

Крокодил поводився спокійно, ігноруючи присутність десятків людей навколо. Він неквапливо пересувався по піску, а потім скупався у воду. Очевидці тримали безпечну дистанцію.

"Крокодил ходив серед нас, наче звичайний турист, який насолоджується днем на пляжі. Ми такого ще не бачили", — розповіли місцеві жителі. Один зі свідків пожартував: "Схоже, він уже поїв. Треба було почекати годину перед купанням". Інший додав: "Мексика справді приваблює туристів звідусіль".

Як це могло статися

Пляж розташований поблизу гирла річки Пітіллал, де водяться крокодили. Експерти пояснюють появу рептилій обмеженням їхніх звичних місць проживання та збільшенням кількості опадів.

Це вже другий подібний випадок за місяць. 12 травня іншого крокодила також помітили на міському пляжі. Туристи годували його біля річки.

Туристи помітили на пляжікрокодила Фото: TikTok

Деякі місцеві жителі почали хвилюватися. "Пляж мали б закрити, щоб забрати крокодила — це становило небезпеку для всіх", — зауважив один із мешканців.

Місцева влада нагадує громадянам, що необхідно дотримуватися безпечної відстані від диких звірів, адже наслідки можуть бути непрогнозованими, а часто – фатальними.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Відпустка на грецькому острові Корфу обернулася розчаруванням для британської родини — на курорті з системою "все включено" їм не запропонували ані звичних страв, ані цікавих розваг.

Тим часом пара з австралійського Ньюкасла поскаржилася на свою страхову компанію після поїздки на Балі — перш ніж отримати компенсацію, їм довелося самостійно покрити медичні витрати на суму 8 000 доларів.

Також ми писали про карпатське село Ворохта, яке увійшло до списку найкращих у світі — і не дарма, адже воно має чим здивувати.