Пляж терміново закрили для туристів: в Іспанії з води виплили маленькі "дракони" (фото)

Черговий іспанський пляж закрито через нашестя зграї небезпечних "блакитних драконів" — токсичних морських слимаків, контакт з якими може виявитися смертельним для людини.

На Канарських островах зафіксовано появу токсичних морських слимаків Glaucus atlanticus, більш відомих як "блакитні дракони". У зв’язку з цим пляж Ла-Кантерія на острові Лансароте тимчасово закрито, а всіх туристів евакуювали. Рятувальники закликають відпочивальників утриматися від купання, пише видання The Sun.

Повідомляється, що це вже другий випадок за останні дні. Раніше через таких же небезпечних істот було заборонено купання на ділянці узбережжя Коста-Бланки, зокрема на пляжі Плая-Віверс у місті Гвардамар-дель-Сегура.

"Блакитний дракон" відомий своєю яскравою блакитною шкірою та потужним жалом. Контакт із ним може викликати сильний біль, подразнення, блювання, лихоманку та навіть становити загрозу для життя.

Ці слимаки живляться португальськими медузами та накопичують їхню отруту, що робить їх небезпечними навіть після загибелі.

Мер Гвардамара, Хосе Луїс Саес, закликав людей не торкатися істот навіть у рукавичках.

"Якщо побачите одного з цих створінь — одразу повідомте рятувальників. Їхній розмір лише близько 4 см, але їхнє жало може бути смертельним", — прокоментував чиновник.

Влада Іспанії розпочала превентивну операцію для виявлення та посилення контролю над розповсюдженням "блакитних драконів". На більшості пляжів підняли червоні прапори, що означає повну заборону купання.

