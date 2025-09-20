Дівчина розказала, чому іспанці називають українців "лимонами"

Ірина Федорович, яка живе в Іспанії, з подивом для себе випадково дізналась, чому місцеві називають українців "лимонами". Як з’ясувалось, відповідь очевидна і лежить на поверхні.

Дівчинка стверджує, що іспанці так називають людей з України не тому, що важко вимовляти національність іншою мовою. Річ у тім, що українці часто ходять "кислі" — з непривітним та невдоволеним виразом на обличчі. Цим зізнанням вона здивувала багатьох інтернет-користувачів. Чому виник такий стереотип, — читайте в матеріалі Фокусу.

"Іспанці навколо усміхнені та привітні, а українці їздять із кам’яним обличчям. Просто ми не звикли світити емоціями. Для них ми виглядаємо трохи кислими", — пояснює дівчина.

У коментарях глядачі не стримували себе. Дехто зауважив, що українці справжні й не вдають радості, якщо цього не відчувають. Натомість багато європейців ходять з масками, вдаючи, що добродушні та привітні, але це не завжди так.

"Просто ми не лицеміри", — прокоментувала користувачка Анна;

Інша глядачка додала: "А в Польщі ми "шошонди";

"Готова помінятись на 2-3 місяці місцями: іспанець до мене в Київ, я на його місце? Хочу потім побачити, як йому/їй захочеться посміхатися без причини", — зауважила наступна учасниця обговорення;

"А я їх називаю біполярщики", — висловився ще один юзер;

"Здається, що у них оці посмішки не завжди щирі, а у нас, крім ментальності, ще і ситуація досить складна", — пояснив причину інший.

Відео Ірини Федорович завірусилося в мережі, зібравши майже чотири тисячі вподобайок, безліч коментарів та репостів.

Ірина Федорович живе в Іспанії Фото: Instagram

