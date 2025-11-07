Украинка похвасталась помощью беженцам от немцев за 3 евро — полный холодильник (видео)

Мария Мирончук показала свой холодильник после того, как получила помощь от немецких благотворителей. Ее ролик спровоцировал шутки в комментариях.

Украинский блогер поделилась в TikTok видео, которое быстро набрало популярность. Девушка показала свой холодильник, до отказа забитый продуктами, и сравнила его со своим бытом в Украине.

Украинцы в Германии

"Чтобы вы понимали, у меня в Украине холодильник и морозилка такими полными никогда не были. Все забито, едва я туда засунула, и то боюсь, чтобы ничего не выпало", — призналась Мария в видео.

В частности, она написала на видео ироничную фразу "тяжелая жизнь в Германии" и оставила хэштег #Tafel, намекая, что продукты получила от немецкой благотворительной организации Tafel, которая помогает людям с низким доходом, в частности украинским переселенцам.

Відео дня

Реакции людей

Видео уже набрало тысячи просмотров и вызвало волну комментариев от украинцев:

"Что вы хотите этим сказать?";

"Это хорошо, мы уже не беспокоимся, что вы голодны";

"Вы живете где-то на острове, не выходите из квартиры?";

"Нет, у нас такого в холодильниках нет, потому что со светом не очень стабильно, а вот в погребах полный выгул".

