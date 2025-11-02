"Делает все": беженка из Украины назвала лучшую страну для переезда (фото)

Украинка, которую зовут Лиза, рассказала об условиях проживания украинских беженцев в Норвегии. По ее мнению, это лучшая страна для переезда. Своим опытом девушка регулярно делится в социальных сетях, рассказывая среди прочего о быте, жилье, выплатах, а также курсах для изучения языка.

Сейчас Лиза живет в норвежском лагере для беженцев. Там, по ее словам, совсем другой подход к новоприбывшим украинцам, чем в других европейских странах. Фокус поинтересовался, какие же главные отличия.

"Если вы планируете уехать из Украины, то Норвегия, по моему мнению, будет лучшей из тех стран, которые могут вас принять. Именно эта страна реально делает все, чтобы помочь беженцам из Украины", — рассказывает Лиза.

Переезд в Норвегию

Девушка утверждает, что в Норвегии совсем другой подход, чем в других странах.

"Если в других странах ты приезжаешь и работаешь по 12 часов, чтобы себя обеспечивать, то в Норвегии ты год должен учиться в школе, за что тебе, кстати, платят. Даже если ты не успел хорошо выучить язык, можно продлить обучение еще на полгода", — добавляет она.

Відео дня

Беженцы из Украины в Норвегии

Лиза говорит, что местные власти помогают украинским беженцам получить практику общения на иностранном языке, чтобы было легче адаптироваться, влиться в общество и быстрее найти работу.

Большой "плюс" Норвегии

"Вдруг ты не можешь найти работу, то будешь получать социальную помощь. Это огромный "плюс" Норвегии. Поэтому, я считаю, Норвегия — это лучшая страна, которая сейчас помогает украинцам. Здесь ты никогда не останешься без поддержки и помощи. Даже если вы приезжаете без вещей, без денег — вам помогут, как и с жильем, так и с финансами. Конечно, есть минус — это погода. Многим не нравится здешний климат", — отмечает беженка.

В Норвегии украинцев обеспечивают всем необходимым Фото: Instagram

В конце она поблагодарила Норвегию за поддержку и помощь украинцам.

