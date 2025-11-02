"Робить усе": біженка з України назвала найкращу країну для переїзду (фото)

Українка, яку звуть Ліза, розповіла про умови проживання українських біженців у Норвегії. На її думку, це найкраща країна для переїзду. Своїм досвідом дівчина регулярно ділиться в соціальних мережах, розповідаючи серед іншого про побут, житло, виплати, а також курси для вивчення мови.

Наразі Ліза живе у норвезькому таборі для біженців. Там, за її словами, зовсім інший підхід до новоприбулих українців, аніж в інших європейських країнах. Фокус поцікавився, які ж головні відмінності.

"Якщо ви плануєте виїхати з України, то Норвегія, на мою думку, буде найкращою з тих країн, які можуть вас прийняти. Саме ця країна реально робить усе, щоб допомогти біженцям з України", — розповідає Ліза.

Переїзд у Норвегію

Дівчина стверджує, що у Норвегії зовсім інший підхід, аніж в інших країнах.

"Якщо в інших країнах ти приїжджаєш і працюєш по 12 годин, щоб себе забезпечувати, то в Норвегії ти рік повинен навчатися у школі, за що тобі, до речі, платять. Навіть якщо ти не встиг добре вивчити мову, можна подовжити навчання ще на пів року", — додає вона.

Відео дня

Біженці з України у Норвегії

Ліза каже, що місцева влада допомагає українським біженцям здобути мовну практику, щоб було легше адаптуватися, влитися у суспільство й швидше знайти роботу.

Великий "плюс" Норвегії

"Раптом ти не можеш знайти роботу, то будеш отримувати соціальну допомогу. Це величезний "плюс" Норвегії. Тому, я вважаю, Норвегія — це найкраща країна, яка зараз допомагає українцям. Тут ти ніколи не залишишся без підтримки й допомоги. Навіть якщо ви приїжджаєте без речей, без грошей – вам допоможуть, як і з житлом, так і з фінансами. Звісно, є мінус — це погода. Багато кому не подобається тутешній клімат", — зазначає біженка.

У Норвегії українців забезпечують всім необхідним Фото: Instagram

Насамкінець вона подякувала Норвегії за підтримку та допомогу українцям.

Інші історії

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ксенія Лещенко, яка наразі проживає у Німеччині, завела свій блог у TikTok й розповідає про умови для українських біженців у цій країні. Зокрема, в одному з останніх роликів вона показала асортимент тамтешнього секонд-хенду.

Олена Рахманова, яка після початку великої війни виїхала з України, прославилась після того, як поскаржилась на важке життя за кордоном. Нещодавно біженка оцінила нові умови — в Іспанії.

Жінка, яку звуть Юлія, повернулась з Маямі в Україну під час повномасштабного вторгнення. У блозі вона розповідає про свої відчуття після повернення, а також відверто зізнається, чи не шкодує про своє рішення.