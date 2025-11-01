"Сбылся самый большой страх": украинка показала, куда селят беженцев в Германии (видео)

Украинка по имени Юлия показала, где она живет в Германии. Для беженцев местные власти предоставляют возможность сначала поселиться в лагере, а затем отправляют их в социальное жилье.

Юлия заселилась в модульный домик, который сначала ее сильно напугал и разочаровал. Впрочем, оказалось, что внутри условия гораздо лучше. О своей жизни за границей украинка рассказывает в TikTok.

Украинка показала социальное жилье в Германии для беженцев

Социальное жилье в Германии

"Сегодня я вам расскажу, какое же социальное жилье дают украинским беженцам после лагеря. В лагере мы пробыли шесть недель, после чего нам дали трансфер в миграционную службу. В указанную дату мы сдали нашу комнату и отправились в миграционную. Все начиналось очень хорошо, мы были первые в очереди, очень быстро оформили временные виды на жительство. После этого нам вызвали такси и повезли в социальное жилье", — рассказала женщина.

Соседям по лагерю сразу дали маленькую квартиру на двоих, поэтому автор видео надеялась на лучшее.

"И каким же было мое удивление, когда я увидела это. Да, это модульное общежитие из пластика. Сбылся мой самый большой страх, так сказать. Условия внутри общежития в целом гораздо лучше, чем снаружи", — сказала украинка.

Социальное жилье напугало Юлию Фото: Скриншот TikTok

В домике есть большая просторная кухня, душ, туалет, а жильцы убирают там сами.

Комната, которую выделили для украинцев Фото: Скриншот TikTok

Городок недалеко от столицы земли

"Из плюсов: городок, где нас распределили, неплохой, он расположен недалеко от Киля, столицы этой земли, 10 минут на автобусе. И 20 минут от еще одного курорта на Балтийском море. Главным плюсом является то, что при городской администрации этого городка есть социальная служба, где есть переводчики, которые помогают нам с дальнейшим оформлением документов", — отметила автор ролика.

Некоторые жители общежития живут там почти два года, потому что не ищут самостоятельно жилье, а поиск квартиры еще это более сложный процесс.

Кухня Фото: Скриншот TikTok

В комментариях украинцы начали обсуждать увиденное:

"В Украине беженцам вообще ничего не дают, поэтому — не плохо"

"Вам очень повезло. Нас поселили в конюшню. На первом этаже лошади, на втором мы. Навоз, мыши ходят пешком по комнатам, комаров просто рой. До ближайшего села 2 км пешком по трассе".

"Я не понимаю, с какой радости вам вообще что-то должны давать в чужой стране??".

"Пластиковые? Они железные. Мы в таких как раз живем. Вагончики для строителей. Такое себе жилье, но и за это спасибо".

