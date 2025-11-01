"Збувся найбільший страх": українка показала, куди селять біженців у Німеччині (відео)

Українка на імʼя Юлія показала, де вона живе в Німеччині. Для біженців місцева влада надає можливість спочатку оселитися в таборі, а згодом відправляє їх у соціальне житло.

Юлія заселилася в модульний будиночок, який спершу її сильно налякав та розчарував. Втім, виявилося, що всередині умови набагато кращі. Про своє життя за кордоном українка розповідає в TikTok.

Українка показала соціальне житло в Німеччині для біженців

Соціальне житло в Німеччині

"Сьогодні я вам розкажу, яке ж соціальне житло дають українським біженцям після табору. В таборі ми пробули шість тижнів, після чого нам дали трансфер у міграційну службу. В зазначену дату ми здали нашу кімнату та вирушили в міграційну. Все починалось дуже добре, ми були перші в черзі, дуже швидко оформили тимчасові посвідки на проживання. Після цього нам викликали таксі і повезли в соціальне житло", — розповіла жінка.

Відео дня

Сусідам по табору одразу дали маленьку квартиру на двох, тому авторка відео сподівалася на краще.

"І яким же було моє здивування, коли я побачила оце. Так, це модульний гуртожиток з пластику. Збувся мій найбільший страх, так би мовити. Умови всередині гуртожитку загалом набагато кращі, аніж зовні", — сказала українка.

Соціальне житло налякало Юлію Фото: Скріншот TikTok

У будиночку є велика простора кухня, душ, туалет, а мешканці прибирають там самі.

Кімната, яку виділили для українців Фото: Скріншот TikTok

Містечко недалеко від столиці землі

"З плюсів: містечко, де нас розприділили, непогане, воно розташоване недалеко від Кіля, столиці цієї землі, 10 хвилин на автобусі. Та 20 хвилин від ще одного курорту на Балтійському морі. Головним плюсом є те, що при міській адміністрації цього містечка є соціальна служба, де є перекладачі, які допомагають нам з подальшим оформленням документів", — зазначила авторка ролика.

Деякі мешканці гуртожитку живуть там майже два роки, бо не шукають самостійно житло, а пошук квартири ще це більш складний процес.

Кухня Фото: Скріншот TikTok

У коментарях українці почали обговорювати побачене:

"В Україні біженцям взагалі нічого не дають, тож — не погано"

"Вам дуже пощастило. Нас поселили в конюшню. На першому поверсі коні, на другому ми. Навоз, миші ходять пішки по кімнатах, комарів просто рій. До найближчого села 2 км пішки по трасі".

"Я не розумію, з якої радості вам взагалі щось повинні давати в чужій країні??".

"Пластикові? Вони залізні. Ми в таких саме живемо. Вагончики для будівельників. Таке собі житло, але і за це дякуємо".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українка розповіла, як іспанці ставляться до біженців.

Ксенія Лещенко, яка наразі проживає у Німеччині, розповідає про умови для українських біженців у цій країні.

Крім того, жінка з України, яка після початку великої війни виїхала за кордон, поскаржилась на важке життя там.