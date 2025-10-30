Німці скаржаться на масовий виїзд молодих чоловіків з України: ЗМІ дізнались кількість виїхавших

Майже 100 000 молодих чоловіків віком від 18 до 22 років покинули Україну за два місяці після того, як президент України Володимир Зеленський пом'якшив правила виїзду для українських чоловіків за кордон.

Послаблення Києвом обмежень на виїзд спричинило масовий відтік та скарги від німців, пише The Telegraph.

"Польська прикордонна служба повідомила, що 99 000 українських чоловіків віком від 18 до 22 років перетнули кордон", — йдеться у матеріалі.

Журналісти підкреслили, що за перші 8 місяців 2025 року до Польщі виїхали 45 300 українців віком 18-22 роки. Тобто за два місяці після ухвалення змін щодо виїзду, кількість чоловіків цього ж віку, які перетнули кордон з Польщею, зросла удвічі.

"Для порівняння, уся британська армія налічує близько 70 000 осіб", — йдеться у статті.

Автори матеріалі пояснили, що надаючи молодим українцям більше свободи виїжджати, влада сподівалась, що більше з них повернуться і згодом добровільно підуть воювати. Також сподівалися, що це зупинить сім'ї від відправлення своїх підлітків за кордон до їх 18-річчя.

"Але хоча президент України сподівався, що його зміни збільшать кількість добровольців, які бажають вступити до лав збройних сил, зміна політики спонукала більше молодих громадян виїжджати до Європи в час, коли напруга навколо міграції є високою", — наголосили журналісти.

За їх даними, у Німеччині кількість українських чоловіків віком від 18 до 22 років, які прибувають щотижня, зросла з 19 до понад 1000 до середини вересня, а у жовтні ця цифра зросла до 1400-1800 осіб на тиждень.

І хоча такий сплеск називають "першою фазою посилення міграції", у Німеччині вже заговорили про необхідність "розв'язувати проблему припливу українців" та скорочувати їх підтримку.

Зокрема, ультраправа партія AfD закликала Берлін призупинити виплату допомоги українцям, а також висловила протест військовій підтримці Києва.

