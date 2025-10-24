У Німеччині закликали обмежити в'їзд для молодих українців: у чому причина

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер закликав Європейський Союз і уряд Німеччини вплинути на Київ, щоб обмежити виїзд українських чоловіків призовного віку в Європу.

На його думку, масовий потік молодих українців може послабити обороноздатність України і створити додаткове навантаження на соціальну систему Німеччини. Про це Зедер повідомив у коментарі виданню BILD.

Зедер висловив стурбованість зростанням кількості українців, які прибувають до Німеччини після скасування Києвом заборони на виїзд чоловіків віком від 18 до 22 років. За його словами, кількість звернень про надання захисту зросла з приблизно 100 на тиждень до більш ніж 1000.

"Ми повинні контролювати і суттєво скоротити стрімке зростання потоку молодих чоловіків з України. ЄС і Берлін повинні вплинути на Київ, щоб він подивився на пом'якшені правила виїзду. Нікому не допоможе, якщо дедалі більше українців приїжджатимуть до Німеччини замість того, щоб захищати свою Батьківщину", — наголосив політик.

Він нагадав, що Німеччина продовжує підтримувати Україну зброєю, фінансами та гуманітарною допомогою. Водночас, на думку Зедера, необхідно переглянути чинну директиву ЄС щодо масового припливу біженців, щоб обмежити надання статусу тим, у кого немає обґрунтованих причин для виїзду.

Крім того, прем'єр Баварії виступив за припинення виплат соціальної допомоги українцям призовного віку. Він також розкритикував федеральний уряд за зволікання з реформами, наголосивши, що нинішня політика лише посилює внутрішню напругу в Німеччині.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що оскільки тимчасовий захист для українців у ЄС добігає кінця, у Німеччині федеральні землі отримали доручення прискорити перехід біженців на довгострокові посвідки на проживання.

Також Фокус з посиланням на дослідження компанії Gremi Personal писав, що 80% українців у Польщі працевлаштовані на незмінній базі. При цьому лише 11% респондентів опитування відчувають себе інтегрованими в польське суспільство.