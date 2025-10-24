В Германии призвали ограничить въезд для молодых украинцев: в чем причина

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал Европейский Союз и правительство Германии повлиять на Киев, чтобы ограничить выезд украинских мужчин призывного возраста в Европу.

По его мнению, массовый поток молодых украинцев может ослабить обороноспособность Украины и создать дополнительную нагрузку на социальную систему Германии. Об этом Зедер сообщил в комментарии изданию BILD.

Зедер выразил обеспокоенность ростом количества украинцев, прибывающих в Германию после отмены Киевом запрета на выезд мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. По его словам, количество обращений о предоставлении защиты возросло с примерно 100 в неделю до более чем 1000.

"Мы должны контролировать и существенно сократить стремительный рост потока молодых мужчин из Украины. ЕС и Берлин должны повлиять на Киев, чтобы он посмотрел смягченные правила выезда. Никому не поможет, если все больше украинцев будут приезжать в Германию вместо того, чтобы защищать свою Родину", — подчеркнул политик.

Відео дня

Он напомнил, что Германия продолжает поддерживать Украину оружием, финансами и гуманитарной помощью. В то же время, по мнению Зедера, необходимо пересмотреть действующую директиву ЕС по массовому притоку беженцев, чтобы ограничить предоставление статуса тем, у кого нет обоснованных причин для выезда.

Кроме того, премьер Баварии выступил за прекращение выплат социальной помощи украинцам призывного возраста. Он также раскритиковал федеральное правительство за промедление с реформами, подчеркнув, что нынешняя политика лишь усугубляет внутреннее напряжение в Германии.

Напомним, СМИ писали, что поскольку временная защита для украинцев в ЕС подходит к концу, в Германии федеральные земли получили поручение ускорить переход беженцев на долгосрочные виды на жительство.

Также Фокус со ссылкой на исследование компании Gremi Personal писал, что 80% украинцев в Польше трудоустроены на неизменной базе. При этом лишь 11% респондентов опроса чувствуют себя интегрированными в польское общество.