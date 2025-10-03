Временная защита для украинцев в ЕС подходит к концу: что стоит знать беженцам в Германии

Украинские беженцы, вынужденные покинуть свои дома из-за вторжения России, еще до марта 2027 могут пользоваться временной защитой на территории Европейского Союза. В то же время Совет ЕС принял рекомендации для правительств стран-членов по подготовке к моменту, когда эта защита утратит силу.

Так, правительства должны организовать информационную поддержку и помощь тем, кто решит вернуться домой, а также предоставлять национальные виды на жительство для тех украинцев, которые хотят остаться в ЕС на более длительный срок — с целью работы или учебы. При этом отмечается, что возвращение украинцев должно производиться только тогда, "если это позволяют обстоятельства". Об этом говорится в материале издания DW.

Германия, принявшая наибольшее количество украинских беженцев в ЕС — более 1,2 миллиона, уже начала осуществлять ряд мер согласно рекомендациям Совета ЕС. Федеральное министерство внутренних дел (BMI) сообщает, что федеральные земли получили поручение ускорить процесс перехода беженцев на долгосрочные виды на жительство.

Федеральное министерство по труду и социальной защите (BMAS) считает, что изменение статуса откроет украинцам перспективы для получения постоянного вида на жительство. Несмотря на это, только около 14 тысяч украинцев в Германии изменили временную защиту на долгосрочное разрешение — например, рабочую или учебную визу.

Вместе с тем количество трудоустроенных украинцев в Германии растет. Если в начале 2022 года работало около 65 тысяч, то в июне 2025 года эта цифра достигла 341 тысячи, из которых 55 тысяч имеют краткосрочные контракты или неполную занятость, а остальные — полноценную работу с отчислениями в систему социального страхования.

Беженцы в Германии — как украинцам и далее оставаться под защитой

Чтобы изменить статус, украинцы могут выбирать: остаться под временной защитой или подавать заявку на разрешение на проживание для работы или учебы. Для этого следует обратиться в ведомство по вопросам иностранцев по месту жительства. Студенческая виза или Голубая карта ЕС нуждаются в отказе от временной защиты, тогда как разрешение на проживание для работы или профессионального образования (Au Stimmungsbild) может предоставляться параллельно со статусом временной защиты.

Предусмотренные требования включают финансовую независимость, отсутствие судимостей и действительный паспорт. Дополнительно для студенческой визы требуется подтверждение места обучения и финансовых гарантий, для рабочей признана профессиональная квалификация и трудовой договор. Знания немецкого языка оценивают работодатели, а не власти.

Чтобы помочь украинским беженцам сориентироваться в правовых вопросах, в Берлине этой осенью откроют первый в ЕС информационный центр Unity Hub. Он будет давать консультации по изменению статуса, а также поддержку тем, кто решит добровольно вернуться в Украину.

