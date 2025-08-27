Вето Навроцкого: около 900 тысяч украинцев могут потерять право на защиту в Польше, — СМИ

Около 900 тысяч украинцев, проживающих в Польше с 30 сентября утратят право на легализацию, утверждает польский журналист Марек Сеирант. У них не будет права на медицинские услуги и легальную работу.

Украинские беженцы утратят право на легализацию из-за вето президента страны Кароля Навроцкого. Об этом рассказал польский журналист Марек Сеирант в интервью YouTube-каналу "Суперпозиція".

Таким образом, украинцы потеряют право на защиту, пользование медицинскими услугами на уровне с поляками и на легальную работу. Из-за этих мер бюджет Польши потеряет более $1,5 млрд, подсчитал обозреватель.

"Украинцы утратят право на легальную работу. А легализоваться достаточно сложно", — пояснил Сеирант.

Данная цифра составляет 83% от всех прибывших в польшу беженцев из Украины. Сюда входят и женщины с детьми, пенсионеры.

Беженцы из Украины пополняют бюджет Польши

Агентство ООН по делам беженцев и аудиторская компания Deloitte подсчитали, что за три года полномасштабной войны украинцы пополнили бюджет Польши на более $29 млрд.

Доходы государственного бюджета Польши увеличивались постепенно: на 2,0% в 2022 году, в 2023 году — на 2,75% и в 2024 году — около 3%.

"Украинцы становятся работниками, предпринимателями и потребителями. Их доходы облагаются налогами, а расходы стимулируют местный бизнес. Эффект увеличивается притоком капитала из-за границы", — указали авторы отчета.

Решение Навроцкого по отношению к украинцам, как утверждает журналист, является недружественным шагом, который продиктован политическими мотивами.

Украинские власти на момент публикации новости не комментировали данные, озвученные Мареком Сеирантом.

Напомним, Навроцкий ветировал законопроект о социальных выплатах для безработных украинцев. Финансовое положение страны за эти годы изменилось, замечал он.

Украинcкий журналист Виталий Мазуренко лишился должности замглавного редактора сайта Obserwator Międzynarodowy за критику вето Навроцкого. По его мнению, президент Польши "ведет себя как пахан".