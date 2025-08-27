Обозвал президента Навроцкого "паханом": в Польше уволили журналиста из Украины (видео)

Украинца Виталия Мазуренко уволили с должности заместителя главного редактора сайта Obserwator Międzynarodowy ("Международный обозреватель") после того, как он заявил, что президент Польши Кароль Навроцкий ведет себя как "пахан". Польские политики призвали привлечь журналиста к ответственности.

Виталий Мазуренко оценивал решение Кароля Навроцкого наложить вето на поправку к законопроекту о социальной помощи украинским беженцам в эфире программы Debata Gozdyry на канале Polsat News 26 августа. В своем комментарии он неуважительно высказался о риторике и поведении президента Польши.

Виталий Мазуренко заявил, что президент Польши демонстрирует поведение "пахана". На видео с 11:48.

"Риторика и поведение господина Навроцкого не президентские, а скорее "паханские", — сказал Виталий Мазуренко, употребив сленговое слово, которым в России называют криминальных авторитетов.

Ведущая отреагировала на слова журналиста, попросила его уточнить, правильно ли она его поняла, и отметила, что такое сравнение выходит за рамки допустимого.

В Польше уволили украинца за оскорбление президента

После этого инцидента на портале Obserwator Międzynarodowy появилась реакция. В сообщении отмечается, что редакция не разделяет и не одобряет позицию Виталия Мазуренко, и после его высказываний в адрес Кароля Навроцкого было немедленно принято решение об увольнении украинца с должности заместителя главного редактора и прекращении сотрудничества с ним.

"Как польский вебсайт, мы категорически не принимаем и не терпим никаких попыток подорвать авторитет президента Республики Польша. Наши ценности основываются на надежной журналистике, ответственности за свои слова и полном уважении к институтам польского государства и его представителей", — отметили в редакции.

Виталий Мазуренко извинился за свои слова

Через несколько часов после выхода программы в эфир Виталий Мазуренко своей странице в Facebook извинился за свои слова.

"С большой грустью воспринял тот факт, что мое вчерашнее заявление на шоу "Дебаты с Гоздырой" оскорбило многих из вас", — написал журналист.

Мазуренко подчеркнул, что как гражданин Республики Польша уважает институты страны во главе с президентом, и попросил прощения у всех, на чьи чувства могли повлиять его высказывания.

Мазуренко извинился у поляков за свои высказывания о польском президенте Фото: скриншот

Украинец сравнил Кароля Навроцкого с "паханом": реакция властей

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий в соцсети Х призвал привлечь Виталия Мазуренко к ответственности за публичное оскорбление главы государства.

"Такое поведение украинца, получившего польское гражданство, четко подтверждает правильность инициативы президента Республики Польша о продлении до 10 лет срока постоянного проживания в нашей стране, после которого можно подавать заявку на получение польского", — написал Богуцкий.

Он также добавил, что подобные случаи являются основанием для введения в польское законодательство положений, которые будут регулировать лишение гражданства, приобретенного путем натурализации (проживание в стране в течение определенного срока).

Напомним, 27 августа польский вице-премьер и министр цифровизации Кшиштоф Гавковский вступился за Украину после того, как президент Кароль Навроцкий ветировал законопроект о поддержке украинских беженцев, и отметил, что такой позиции радуются в Кремле. Пресс-секретарь польского президента в ответ посоветовал вице-премьеру сделать "глоток холодной воды" и назвал его заявления истерикой.

Руководитель канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий 26 августа опровергал информацию Кшиштофа Гавковского о том, что ветирование президентом законопроекта о соцпомощи украинским беженцам угрожает финансированию Starlink для Украины.