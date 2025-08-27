Обізвав президента Навроцького "паханом": в Польщі звільнили журналіста з України (відео)

Українця Віталія Мазуренка звільнили з посади заступника головного редактора сайту Obserwator Międzynarodowy ("Міжнародний оглядач") після того, як він заявив, що президент Польщі Кароль Навроцький поводиться як "пахан". Польські політики закликали притягнути журналіста до відповідальності.

Віталій Мазуренко оцінював рішення Кароля Навроцького накласти вето на поправку до законопроєкту про соціальну допомогу українським біженцям в ефірі програми Debata Gozdyry на каналі Polsat News 26 серпня. У своєму коментарі він неповажно висловився про риторику та поведінку президента Польщі.

Віталій Мазуренко заявив, що президент Польщі демонструє поведінку "пахана". На відео з 11:48.

"Риторика та поведінка пана Навроцького не президентські, а радше "паханські", — сказав Віталій Мазуренко, вживши сленгове слово, яким у Росії називають кримінальних авторитетів.

Ведуча відреагувала на слова журналіста, попросила його уточнити, чи правильно вона його зрозуміла, і зазначила, що таке порівняння виходить за межі припустимого.

Після цього інциденту на порталі Obserwator Międzynarodowy з'явилася реакція. У повідомленні зазначається, що редакція не поділяє та не схвалює позицію Віталія Мазуренка, і після його висловлювань на адресу Кароля Навроцького було негайно ухвалено рішення про звільнення українця з посади заступника головного редактора і припинення співпраці з ним.

"Як польський вебсайт, ми категорично не приймаємо та не толеруємо жодних спроб підірвати авторитет президента Республіки Польща. Наші цінності ґрунтуються на надійній журналістиці, відповідальності за свої слова та повній повазі до інституцій польської держави та її представників", — зазначили в редакції.

Віталій Мазуренко перепросив за свої слова

За кілька годин після виходу програми в ефір Віталій Мазуренко своїй сторінці у Facebook перепросив за свої слова.

"З великим сумом сприйняв той факт, що моя вчорашня заява на шоу "Дебати з Гоздирою" образила багатьох з вас", — написав журналіст.

Мазуренко підкреслив, що як громадянин Республіки Польща поважає інститути країни на чолі з президентом, і попросив вибачення у всіх, на чиї почуття могли вплинути його висловлювання.

Українець порівняв Кароля Навроцького з "паханом": реакція влади

Голова канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький в соцмережі Х закликав притягнути Віталія Мазуренка до відповідальності за публічну образу голови держави.

"Така поведінка українця, який отримав польське громадянство, чітко підтверджує правильність ініціативи президента Республіки Польща щодо продовження до 10 років терміну постійного проживання в нашій країні, після якого можна подавати заявку на отримання польського", — написав Богуцький.

Він також додав, що подібні випадки є підставою для введення до польського законодавства положень, які регулюватимуть позбавлення громадянства, набутого шляхом натуралізації (проживання в країні протягом певного терміну).

Нагадаємо, 27 серпня польський віцепрем'єр і міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський вступився за Україну після того, як президент Кароль Навроцький ветував законопроєкт про підтримку українських біженців, і наголосив, що такій позиції радіють у Кремлі. Прессекретар польського президента у відповідь порадив віцепрем'єру зробити "ковток холодної води" та назвав його заяви істерикою.

Керівник канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький 26 серпня спростовував інформацію Кшиштофа Гавковського про те, що ветування президентом законопроєкту про соцдопомогу українським біженцям загрожує фінансуванню Starlink для України.