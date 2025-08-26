Starlink для України: у Навроцького поставили крапку в питанні фінансування інтернету для України

Вето президента Польщі Кароля Навроцького на законопроєкт про продовження допомоги та спеціального статусу для українських біженців не загрожує фінансуванню інтернету Starlink для України.

Керівник канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький спростував раніше поширену інформацію і порадив міністру цифровізації Кшиштофу Гавковському боротися з маніпуляціями та дезінформацією в інтернеті, а не створювати їх. Про це він написав у X.

Богуцький пояснив, що видатки на інтернет фінансуються відповідно до положень чинного законодавства, і законопроєкт, внесений в уряд главою держави, зберігає це положення.

Те саме стосується і підтримки зберігання українських урядових даних у безпечному місці.

"У вас було майже півтора року, щоб представити закон, який був би справедливим насамперед для поляків, а й для тих українців, які сумлінно беруть участь у польській соціально-економічній системі. Ви цього не зробили, як і багато іншого, незважаючи на дані обіцянки. Тому тепер кермо влади у свої руки бере Президент Республіки Польща", — заявив глава президентської канцелярії.

У канцелярії президента спростували можливе припинення фінансування роботи Starlink

Він також пригадав Гавковському слова про "подарунок для путінських сил"

"Перефразовуючи ваш пост, я не можу уявити собі кращого подарунка для Путіна, ніж сприяння російській дезінформації, спрямованій на роз'єднання поляків і українців", — додав чиновник.

Богуцький закликав міністра припинити сліпо нападати на президента Польщі.

"Ви лякаєте людей, які борються за свою незалежність і одночасно допомагаєте Росії. Якби не ваш пост, російська машина брехливої пропаганди і дезінформації в цій сфері не була б запущена", — резюмував автор поста.

Нагадаємо, напередодні Кароль Навроцький ветував закон, який передбачає виплату соцдопомоги непрацюючим українським біженцям. Він відправив документ на доопрацювання, давши уряду два тижні і заявивши, що хоче соціальної справедливості не тільки для українців, а й для поляків.

Натомість віцепрем'єр — міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковскі написав у соцмережі, що це рішення вдарить і по фінансуванню Польщею інтернету для України.

Інтернет від Starlink, яким користується Україна, оплачує Міністерство цифровізації Польщі. Його вартість становить близько $50 млн на рік.