Президент Польщі ветував закон, за яким непрацюючі українці отримували щомісячні виплати

Польський президент Кароль Навроцький дав парламенту два тижні на доопрацювання законопроєкту. Крім пункту про допомогу українським біженцям, там є й низка інших пропозицій від глави держави.

Своє рішення про вето на соціальні виплати для безробітних українців він пояснив, що допомога в розмірі 800+ має надаватися біженцям, які беруть на себе зобов'язання працювати, повідомляє Interia Wydarzenia.

Глава держави наголосив, що за 3,5 роки ситуація з фінансами і суспільно-політичними настроями докорінно змінилася.

"Запропонований закон необхідно змінити сьогодні. Я переконаний..., що допомога в розмірі 800+ має надаватися біженцям, які беруть на себе зобов'язання працювати. Законопроєкт про допомогу громадянам України, який лежить на моєму столі столі, не містить поправки, яка стала предметом публічних дебатів. Я не змінюю своєї думки", — заявив він.

Це рішення президент мотивує необхідністю соціальної справедливості. За його словами, поляки у своїй країні повинні мати щонайменше рівні права з українськими біженцями.

"Для мене це принципово важливо, тому я не підписав закон про допомогу громадянам України в його нинішньому вигляді", — ще раз сказав він і дав уряду два тижні на те, щоб доопрацювати законопроєкт.

Він також запропонував продовжити термін надання громадянства від трьох до 10 років.

"Польське громадянство — це не тільки велика честь, а й той, хто його отримує, впливає на майбутнє нашої національної спільноти", — резюмував політик.

Такий підхід поширюватиметься не тільки на українців, а й претендентів на громадянство Польщі з інших країн.

Ще один пункт, який буде включено до законопроєкту Кароля Навроцького, стосується збільшення терміну покарання за незаконний перетин кордону до п'яти років ув'язнення.

Що таке "Rodzina 800+"

"Rodzina 800+" — це польська державна програма фінансової підтримки сімей, що передбачає щомісячну виплату 800 польських злотих на кожну дитину, яка не досягла 18 років. Програму запустили для поліпшення демографічної ситуації в країні, і вона є важливим заходом підтримки родин із дітьми, зокрема й українських біженців, які перебувають у Польщі.

З 1 червня 2025 року запроваджено зміни для українських біженців. Для отримання допомоги "Rodzina 800+" дитина має бути зарахована до польського навчального закладу. Управління соціального страхування Польщі (ZUS) може припинити виплати, якщо інформація про відвідування дитиною школи не буде підтверджена.

