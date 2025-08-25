Польский президент Кароль Навроцкий дал парламенту две недели на доработку законопроекта. Кроме пункта о помощи украинским беженцам, там есть и ряд других предложений от главы государства.

Свое решение о вето на социальные выплаты для безработных украинцев он объяснил, что пособие в размере 800+ должно предоставляться беженцам, которые берут на себя обязательство работать, сообщает Interia Wydarzenia.

Глава государства подчеркнул, что за 3,5 года ситуация с финансами и общественно-политическими настроениями коренным образом изменилась.

"Предложенный закон необходимо изменить сегодня. Я убежден…, что пособие в размере 800+ должно предоставляться беженцам, которые берут на себя обязательство работать. Законопроект о помощи гражданам Украины, который лежит на моем столе столе, не содержит поправки, послужившей предметом публичных дебатов. Я не меняю своего мнения", – заявил он.

Это решение президент мотивирует необходимостью социальной справедливости. По его словам, поляки в своей стране должны иметь как минимум равные права с украинскими беженцами.

"Для меня это принципиально важно, поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в его нынешнем виде", — еще раз сказал он и дал правительству две недели на то, чтобы доработать законопроект.

Он также предложил продлить срок предоставления гражданства от трех до 10 лет.

"Польское гражданство — это не только большая честь, но и тот, кто его получает, влияет на будущее нашего национального сообщества", – резюмировал политик.

Такой подход будет распространяться не только на украинцев, но и претендентов на гражданство Польши из других стран.

Еще один пункт, который будет включен в законопроект Кароля Навроцкого, касается увеличения срока наказания за незаконное пересечение границы дот пяти лет заклбчения.

В своем выступлении президент также подчеркнул, что "российская пропаганда должна быть ликвидирована" и что польско-украинские отношения необходимо строить на основе партнерства.

"Поэтому я предлагаю включить в законопроект пункт "Остановим бандеровщину!"", — подчеркнул он, добавив, что хотел бы, чтобы в уголовном кодексе "бандеровщина" соответствовала немецкому нацизму.

Что такое "Rodzina 800+"

"Rodzina 800+" — это польская государственная программа финансовой поддержки семей, которая предусматривает ежемесячную выплату 800 польских злотых на каждого ребенка младше 18 лет. Программа была запущена для улучшения демографической ситуации в стране и является важной мерой поддержки семей с детьми, включая украинских беженцев, находящихся в Польше.

С 1 июня 2025 года введены изменения для украинских беженцев. Для получения пособия "Rodzina 800+" ребенок должен быть зачислен в польское учебное заведение. Управление социального страхования Польши (ZUS) может прекратить выплаты, если информация о посещении ребенком школы не будет подтверждена.

Напомним, какие претензии к Украине имеет Навроцкий. Политик занял четкую и одновременно противоречивую позицию в отношении Украины, которая сочетает поддержку ее обороны с критикой евроатлантических стремлений Киева.